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Tahkim'den Rodrigues ve Donk kararı

Tahkim Kurulu, Rodrigues ve Donk'a verilen cezaları onadı.

Spor / 10 Kasım 2018 Cumartesi 13:14
Tahkim'den Rodrigues ve Donk kararı

Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Rodrigues ve Donk'la ilgili itirazını reddetti.

Açıklamada şöyle denildi:

'Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcuları Garry Mendes Rodrigues, Ryan Henk Donk ile ilgili PFDK'nın 08.11.2018 tarihli E. 2018-2019/283 K.2018-2019/360 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues'in rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıda bulunması nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle neticeten ve takdiren uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 7.800,00 TL para cezası ile cezalandırılmasındasübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcusu Ryan Henk Donk'un rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıda bulunması nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 6 resmi müsabakadan men ve 15.600,00 TL para cezasıile cezalandırılmasına, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.'

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