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Aslan nefes aldı

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Kayserispor, Galatasaray’ı konuk etti. Galatasaray mücadeleden 3-0 galip ayrılarak puanını 23’e yükseltti.

Spor / 10 Kasım 2018 Cumartesi 21:10
Aslan nefes aldı
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Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanamayan Galatasaray'ı ağırladı. Sarı-kırmızılı takım, 7 as oyuncusunun yanı sıra Fatih Terim ve Hasan Şaş'tan yoksun olmasına rağmen kazanmayı bildi.

ONYEKURU ÖNE GEÇİRDİ
Eksik Galatasaray maça 3'lü savunmayla başladı. 3-4-3 dizilişiyle sahadaki yerini alan sarı-kırmızılılar 18. dakikada öne geçti.



Feghouli'nin rakibini geçip vurduğu top kaleciden sekti. Onyekuru meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. İlk 45 dakikalık dilim bu skorla sona erdi.

GALİBİYETİ ONYEKURU GETİRDİ
Sahanın en iyi ismi olan Onyekuru, güzel futbolunu gollerle süsledi. Genç futbolcu mücadelenin 73. dakikasında farkı ikiye çıkardı. Selçuk'un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Onyekuru, düzgün bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi.



83. dakikada Kayserispor'da Lopes ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılırken, 87'de Ömer Bayram karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Fatih Terim, Hasan Şaş, Rodrigues, Donk ve Ndiaye'nin cezalı, Nagatomo, Emre Akbaba, Fernando ve Eren'in sakatlığı dolayısıyla olmadığı Kayseri deplasmanında, Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı.

3-0'lık galibiyetin ardından Galatasaray 23 puana yükseldi, Kayserispor ise 12 puanda kaldı.

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