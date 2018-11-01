Beyaz Gazete Ana Sayfa

Volkan Demirel'in zor günleri

Fenerbahçe, 15 yıl sonra Galatasaray'la bir lig maçına kadrosunda Volkan Demirel olmadan çıkacak.

Spor / 01 Kasım 2018 Perşembe 15:57
Volkan Demirel'in zor günleri

Fenerbahçe'nin efsane ismi Volkan Demirel, Galatasaray derbisinde takımın yanında olmayı çok istemesine rağmen şartların buna izin vermediğini belirtti.

'KALBİM FENERBAHÇE İLE'

Şu ana kadar takıma geri dönmesi için kendisine ulaşan birinin olmadığını anlatan Volkan, 'Bana kimse ulaşmadı. Ben Fenerbahçeliyim. Bu durumdan dolayı çok üzgünüm. Takımımın yanında bu derbide olmayı çok isterdim. Herkes için hayırlısı olsun. Yanlarında olamasam bile kalbim takımımla. İnşallah, Türk Telekom'dan 3 puanı alıp döneceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.



DESTEK MESAJI YAĞIYOR

Taraftarların takıma geri dönmesi için yoğun bir isteği bulunan Volkan Demirel'e özellikle sosyal medyadan da destek mesajları yağıyor.

15 YIL SONRA VOLKAN YOK

Fenerbahçe, 15 yıl sonra Galatasaray'la bir lig maçına kadrosunda Volkan Demirel olmadan çıkacak. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Galatasaray derbisinde kadroda yer almayacak.

Fenerbahçe'ye 2002 yılında transfer olan Volkan, 2002-2003 sezonunda Rüştü Reçber ve Oğuz Dağlaroğlu'nun arkasında kaldığı için o sezon Galatasaray derbilerinde kadroya girememişti. Daha sonraki 15 sezonda Volkan, Galatasaray'la Süper Lig'de oynanan bütün derbi maçlarda kadroda yer aldı. Söz konusu 15 sezonda oynanan 32 lig derbisinde Volkan, 26'sında ilk 11'de oynarken, 6'sında yedek kulübesinde oturdu.

Volkan DemirelFenerbahçeTürk TelekomRüştü ReçberGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar