Dev derbi ona emanet

Spor Toto Süper Ligde 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Fırat Aydınus yönetecek. Haftanın bir diğer önemli maçı olan Medipol Başakşehir - Beşiktaş mücadelesinde ise Halis Özkahya düdük çalacak.



9 DERBİNİN 4'ÜNÜ F.BAHÇE KAZANDI



Aydınus şimdiye kadar iki takımın arasında oynanan 9 maçta düdük çaldı. Bu maçların 4'ünü Fenerbahçe kazanırken, 2'sini Galatasaray kazandı. 3 maç ise berabere bitti.



2007-2008 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0

2007-2008 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0

2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0

2008-2009 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0

2010-2011 Galatasaray-Fenerbahçe 1-2

2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 3-1

2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 1-2

2015-2016 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1

2016-2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1







Spor Toto Süper Lig 11. hafta hakemleri şu şekilde:



YARIN



21.00 Galatasaray-Fenerbahçe Fırat Aydınus



CUMARTESİ



13.30 Kasımpaşa-Antalyaspor Ümit Öztürk



16.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor Mete Kalkavan



19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş Halis Özkahya



PAZAR



13.30 MKE Ankaragücü-Kayserispor Halil Umut Meler



16.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor Cüneyt Çakır



19.00 Trabzonspor-Bursaspor Alper Ulusoy



PAZARTESİ



20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor Yaşar Kemal Uğurlu



20.00 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor Mustafa Öğretmenoğlu

