Dev derbi ona emanet

Bu hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Fırat Aydınus yönetecek.
Spor Toto Süper Ligde 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Fırat Aydınus yönetecek. Haftanın bir diğer önemli maçı olan Medipol Başakşehir - Beşiktaş mücadelesinde ise Halis Özkahya düdük çalacak.
9 DERBİNİN 4'ÜNÜ F.BAHÇE KAZANDI
Aydınus şimdiye kadar iki takımın arasında oynanan 9 maçta düdük çaldı. Bu maçların 4'ünü Fenerbahçe kazanırken, 2'sini Galatasaray kazandı. 3 maç ise berabere bitti.
2007-2008 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0
2007-2008 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0
2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0
2008-2009 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0
2010-2011 Galatasaray-Fenerbahçe 1-2
2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 3-1
2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 1-2
2015-2016 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1
2016-2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1
Spor Toto Süper Lig 11. hafta hakemleri şu şekilde:
YARIN
21.00 Galatasaray-Fenerbahçe Fırat Aydınus
CUMARTESİ
13.30 Kasımpaşa-Antalyaspor Ümit Öztürk
16.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor Mete Kalkavan
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş Halis Özkahya
PAZAR
13.30 MKE Ankaragücü-Kayserispor Halil Umut Meler
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor Cüneyt Çakır
19.00 Trabzonspor-Bursaspor Alper Ulusoy
PAZARTESİ
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor Mustafa Öğretmenoğlu