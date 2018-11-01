Derbide hava nasıl olacak?

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray yarın saat 21.00’de Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Ebedi dost, ezeli rakipler sahada kozlarını paylaşırken, hava da güzel olacak. Son dönemde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saati Türk Telekom Stadyumu’nda yağış beklenmezken, hava sıcaklığının 17 derece olması bekleniyor.



