Ali Koç'un takımı emanet etmek istediği isim

İtalyan basını, Galatasaray derbisine yardımcı antrenör Erwin Koeman yönetiminde çıkma kararı alan Sarı-Lacivertliler'in teklif yaptığı sürpriz ismi açıkladı.



Corriere dello Sport, Sarı-Lacivertlilerin Sırp hoca Sinisa Mihajlovic'e teklif yaptığını ve sezon başında Sporting Lizbon'a imza attıktan 9 gün sonra ayrılan 49 yaşındaki Mihajlovic'in Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığını yazdı. Sırp hocanın ismi Rize mağlubiyeti sonrası Türk basınında yer almış ancak Fener yönetimi, 'Mihajlovic ya da başka bir teknik direktörle görüşmemiz olmamıştır' denilerek yalanlanmıştı. Öte yandan Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir başka dünyaca ünlü isim daha var...









SON SÖZÜ ALİ KOÇ SÖYLEYECEK



Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; takımı Türk bir hocaya teslim etmeyi düşünmeyen Ali Koç'un gönlünden geçen isim ise en son Bayern Münih'i çalıştıran Alman efsanesi Jupp Heynckes.



Kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Kupası zaferi de olmak üzere 13 kupa bulunan 73 yaşındaki Heynckes, 30 Haziran 2018'de emekliye ayrılmıştı. Koç'un planı, Heynckes'i yeniden yeşil sahalara döndürüp, yanına da yetiştirmesi için genç bir Türk yardımcı vermek.



Comolli, Mihajlovic'ten de net bir cevap almadan hamle yapmak istemiyor. Son kararı verecek isim ise başkan Ali Koç.