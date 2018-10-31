Dünya Şampiyonası kadrosu belli oldu

Karatede sezonun en büyük organizasyonu için geri sayım başladı.



6-11 Kasım tarihleri arasında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek 24. Dünya Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli karateciler belli oldu. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasında yer alan ve en yüksek puanı verecek Dünya Karate Şampiyonası'nda 11 erkek, 9 kadın sporcu Türkiye'yi temsil edecek.



Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından iki yılda bir düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'na Wizink Center ev sahipliği yapacak. Ferdi ve takım olmak üzere toplam 16 dalda madalyaların dağıtılacağı organizasyonda Karate Milli Takımı tam kadro mücadele edecek.



MURAT DELİHASAN: 'MORALİMİZ VE FORMUMUZ GAYET İYİ'



Bir süredir İstanbul'da kampta bulunan Büyükler Karate Milli Takımı'nda Teknik Direktör Murat Delihasan, hazırlıklarını tamamladıklarını ve Dünya Şampiyonası'nı beklediklerini söyledi.



Türkiye'nin dünya karatesinde en başarılı beş ülke arasında yer aldığını vurgulayan Murat Delihasan, 'Hazırlıklarımızı tamamladık ve artık müsabaka saatini beklemeye başladık. 3 Kasım Cumartesi günü Madrid'e gideceğiz. Takımımızın morali ve form durumu gayet iyi. İspanya'daki Dünya Karate Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek başarılı sonuçlar ve madalyalar kazanmak istiyoruz. Ancak bu şampiyonanın bir diğer önemli özelliği de Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na en yüksek kota puanını verecek olması. Bu yüzden kazanılan her maç bizim için puan demek. Bu açından da önemli bir organizasyon olacak' ifadelerini kullandı.



REKOR KATILIM



Karatenin Olimpiyat Oyunları programına girmesinin ardından düzenlenecek ilk Dünya Karate Şampiyonası, en yoğun katılımlı şampiyona olacak. Dünya Karate Federasyonu, şu ana kadar kayıt yaptıran 139 ülkeden 1200'ün üzerinde sporcunun rekor olduğunu açıkladı.



2016 yılında Avusturya'da 110 ülkeden 1049 sporcu, 2014 yılında Bremen'de 116 ülkeden 794 sporcu, 2012'de de 116 ülkeden 990 sporcu katılım göstermişti.



24. Dünya Karate Şampiyonası'nda mücadele edecek Türk karateciler şöyle:



ERKEKLER



Ferdi Kata - Ali Sofuoğlu



Kumite 60 kg - Eray Şamdan



Kumite 67 kg - Burak Uygur



Kumite 75 kg - Erman Eltemur



Kumite 84 kg - Uğur Aktaş



Kumite +84 kg - Alparslan Yamanoğlu



Takım Kata - Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran



Takım Kumite - Uğur Aktaş, Erman Eltemur, Burak Uygur, Alparslan Yamanoğlu, Rıdvan Kaptan, Samed Gök, Ömer Abdurrahim Özer



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KADINLAR



Ferdi Kata - Dilara Eltemur



Kumite 50 kg - Serap Özçelik Arapoğlu



Kumite 55 kg - Tuba Yakan



Kumite 61 kg - Merve Çoban



Kumite 68 kg - Eda Eltemur



Kumite +68 kg - Yıldız Aras



Takım Kata - Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu, Rabia Küsmüş



Takım Kumite - Serap Özçelik Arapoğlu, Tuba Yakan, Merve Çoban, Meltem Hocaoğlu



