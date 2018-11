Derbi öncesi Galatasaray'ın doktorundan açıklama

Yener İnce sakatlığı bulunan oyuncularımızın son durumlarıyla alakalı şu ifadeleri kullandı:



Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce: 'Fernando'nun Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimali mümkün gözükmüyor' dedi.



-Linnes: Oynayabilir

-Belhanda: Oynayabilir

-Onyekuru: Belirsiz

-Serdar Aziz: Belirsiz

-Feghouli: Belirsiz

-Eren Derdiyok: Belirsiz

-Nagatomo: Yok

-Emre Akbaba: Yok

-Fernando: Yok







'Biliyorsunuz milli takım arasında sakat dönen bazı oyuncularımız oldu. Birçoğu o dönemde yaptığımız tedavilerle maçlarda oynayabildiler. Ancak bazı oyuncularımız daha sonra tekrar şanssız sakatlıklar yaşadı. Oyuncularımızın son durumları hakkında isim isim bilgi vermek gerekirse;



EMRE AKBABA



Emre Akbaba'nın bildiğiniz gibi ayağında bir kırık var. Şu anda ayağında bir alçı var. O alçı yaklaşık 6-7 hafta daha ayağında kalacak. Alçı çıktıktan sonra kendisinin rehabilitasyonuna başlayacağız. Emre'nin daha zamana ihtiyacı var.



YUTO NAGATOMO



Yuto Nagatomo'nun sakatlığı futbolda çok sık rastlanan bir durum değil. Çok şanssız bir sakatlık. Bir akciğeri %70'e yakın bir seviyede söndü. O gece sponsor hastanemizin yardımlarıyla yaptığımız acil müdahale sayesinde çok hafif atlattı bu sakatlığı. Şu anda Yuto ameliyatını oldu ve hastaneden çıktı. Şu anda evinde dinleniyor. Onun da 3-4 haftalık bir rehabilitasyon süreci olacak. Daha sonrasında durumuna göre neler yapabileceğimize bakacağız. Ameliyat kararını bu kadar çabuk vermemizin sebebi de iyileşme döneminin mümkün olduğu kadar kısa sürmesini hedeflememizdi. Şu an için gayet iyi bir durumda. Yuto'nun beklenenden çok daha önce yeşil sahalara döneceğini umut ediyorum.







BELHANDA VE LINNES



Belhanda'nın son maçtaki baş dönmesi şikayetlerinden sonra, maç gecesi ve maçın ertesi gününde kontrolleri yapıldı. Yapılan testlerde bir sıkıntı çıkmadı. Martin Linnes'in de ayağına aldığı darbeden sonra hemen tedavisine başlandı. Bu iki oyuncumuzun önümüzdeki maçta oynama ihtimalleri kuvvetle muhtemel.



FERNANDO, ONYEKURU, FEGHOULI...



Kalan oyuncularımızdan Fernando'nun durumu şu anda oynamak için çok müsait değil. Onun sağ üst arka adalesinde bulunan yırtık, diğer oyuncularımızın sakatlıklarından biraz daha farklı. Onun tedavisinin diğer oyuncularımızdan biraz daha uzun sürmesini bekliyorum. Zaten hatırlarsanız Onyekuru, Feghouli ve Fernando sakatlandıkları anda iyileşmelerinin 3-4 hafta sürebileceğini söylemiştim. Şu anda sakatlıklarının üzerinden 10-11 gün geçti, bu oyuncuların hemen dönmesini beklemek çok iyimserlik olur. Fernando'nun şu an için sakatlıktan hemen dönme ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Maç saatine kadar da tedavisine devam edeceğiz.







SERDAR, EREN DERDİYOK...



Diğer oyuncularımızın da durumu daha iyiye gidiyor. Onların da tedavisine maç saatine kadar devam edeceğiz. Bu oyuncularımızı oynatabilmek adına, en azından sakatlığı olan oyuncularımızın bir kısmını takıma kazandırabilmek adına hem fizyoterapist kardeşlerimiz hem masör kardeşlerimiz hem de biz elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Feghouli, Serdar, Eren ve Onyekuru'nun maçta oynayıp oynamayacakları yarınki test idmanlarından sonra belli olacak. Şu anda kesin oynayacaklar veya oynayamayacaklar diyebileceğimiz bir konumda değiliz. Ancak sakatlıktan bu kadar çabuk dönerlerse beklenen süreden çok daha kısa sürede dönmüş olacaklar. Zaten biz de bunun için buradayız ve bunun için çalışıyoruz. En kısa zamanda bu oyuncuları takıma kazandırmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde daha net bilgileri sizinle paylaşacağız.'