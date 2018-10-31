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32. Fenerbahçe maçı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, teknik adamlık kariyerinde Ankaragücü ve Galatasaray ile olmak üzere toplam 31 kez Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Terim, sarı-lacivertlileri 10 kez yenerken, 10 kez de mağlup oldu. 11 karşılaşma ise berabere bitti.

Spor / 31 Ekim 2018 Çarşamba 13:40
32. Fenerbahçe maçı

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, bugüne kadar kariyerinde iki takımla Fenerbahçe’ye karşı rakip oldu. Terim ilk olarak Ankaragücü’nü çalıştırırken, 31 Ekim 1987 yılında Süper Lig’de oynanan maçta sarı-lacivertliler ile karşılaştı. Başarılı teknik adam, Galatasaray ile ligde ilk kez ise 8 Eylül 1996 yılında Fener’e rakip oldu.

Fatih Terim, kariyerinde Ankaragücü ve Galatasaray ile Fenerbahçe’ye karşı 31 maç yaptı. Söz konusu müsabakalarda Terim’in öğrencileri 10 kez sahadan galip ayrılırken, 10 kez de rakibine mağlup oldu. 11 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Terim, Ankaragücü’nü çalıştırırken, sarı-lacivertliler ile 4 maç yaptı ve 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 27 derbi mücadelesine çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu derbilerde 10 kez galip gelirken, 9 kez de mağlup oldu. 8’inde ise berabere kaldı.

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