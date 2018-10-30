Fenerbahçe Kulübünde 20 yıl süren başkan Aziz Yıldırım dönemini sona erdiren Ali Koç, Fransız sportif direktör Damien Comolli ile Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu'yu göreve getirdi. Sezona büyük umutlarla başlayan sarı-lacivertli ekip, Cocu yönetiminde tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı.



UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Portekiz'in Benfica takımına elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grubundaki 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.



Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 10 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlikle 9 puan toplayabildi ve 15. sırada yer aldı. Ligdeki 5 mücadelede mağlup olan Fenerbahçe'de 3-1'lik MKE Ankaragücü yenilgisi sonrası teknik direktör Cocu ile yollar ayrıldı.



Cocu'nun başarısız grafiği, Türkiye'de daha önce görev almış ve beklentileri karşılayamayan Hollandalı teknik direktörleri hatırlattı.



- İlk Hollandalı Sarıyer'e



Türk futbolunda ilk Hollandalı teknik adamı, İstanbul'un köklü kulüplerinden Sarıyer göreve getirdi.



1989-1990 sezonunda dönemin en üst liginde mücadele eden Sarıyer'de göreve getirilen Cor van der Hart, mavi-beyazlı ekibin başında 17 mücadelede yer aldı.



Ligde 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi gören Hart, yerini Ahmet Suat Özyazıcı'ya bıraktı.



- Fenerbahçe'de 3 Hollandalı



Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı teknik direktör Phillip Cocu, sarı-lacivertlilerin tarihindeki 3. Hollandalı çalıştırıcı oldu.



Sarı-lacivertli futbol takımının başına 1990-1991 sezonunda Hollandalı teknik direktör Guus Hiddink geçti. Hiddink yönetiminde 16 takımlı ligde 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi alan Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşadı ve ligi 5. sırada tamamladı.



Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda da bir Hollandalı çalıştırıcıya emanet edildi. Dick Advocaat yönetiminde sarı-lacivertliler, 18 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 yenilgiyle sezonu 3. sırada bitirdi.



Her iki Hollandalı teknik adamla da kupa kazanamayan Fenerbahçe'nin son Hollandalı çalıştırıcısı Cocu ise 10. haftanın ardından görevinden alındı.



- Galatasaray'da iki Hollandalı çalıştı



Hollandalı teknik adamlarla başarı kovalayan takımlardan biri de Galatasaray oldu.



Sarı-kırmızılı ekibin ilk Hollandalı teknik direktörü, dönemin en ünlü isimlerinden Frank Rijkaard'dı. Barcelona'da geçirdiği başarılı dönemin ardından 2009'da göreve getirilen Rijkaard, 2 sezon takımın başında kaldı.



Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu Bursaspor ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada tamamladı. 2010-2011 sezonuna da Galatasaray'ın başında başlayan Rijkaard, 4 galibiyet, 4 mağlubiyetin ardından 8. haftanın ardından görevinden ayrıldı.



Galatasaray'ın ikinci Hollandalı çalıştırıcısı Jan Olde Riekerink ise altyapıda görev alırken A takımın başına getirildi. 2015-2016 sezonunda 27. hafta öncesinde göreve gelen Riekerink, sezonu ligde üçer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle tamamladı. Riekerink yönetimindeki Galatasaray, finalde Fenerbahçe'yi yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırdı.



2016-2017 sezonuna da TFF Süper Kupa'yı kazanarak başlayan Riekerink, sarı-kırmızılı takımla 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi almasının ardından 20. haftanın ardından görevinden ayrıldı.



Jan Olde Riekerink, Türkiye'de kupa kaldıran tek Hollandalı teknik adam oldu.



- İstanbulspor ve Kasımpaşa'da birer Hollandalı



İstanbulspor ve Kasımpaşa'da da birer Hollandalı teknik direktör görev yaptı.



1995-1996 sezonunda İstanbulspor'da göreve getirilen Leo Beenhakker, 8 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayınca görevinden ayrıldı.



İstanbul'un bir diğer ekibi Kasımpaşa'nın altyapısında görev yapan Jan Wouters, 2014-2015 sezonunda Şota Arveladze'nin istifasının ardından teknik direktörlüğe getirildi. Wouters, lacivert-beyazlı ekibin başında 2 maç görev yaptı ve iki karşılaşmada da mağlubiyet gördü.



- Milli takımda Guus Hiddink dönemi



Fenerbahçe ile başarısız bir dönem geçiren Hollandalı teknik direktör Guus Hiddink, A Milli Takım'ı da çalıştırdı.



2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele eden ay-yıldızlı ekip, Hiddink yönetiminde organizasyona katılma başarısı gösteremedi.



A Milli Takım, Hiddink yönetiminde 12'si resmi 4'ü özel olmak üzere 16 maça çıkarken, bunlardan 7'sini kazandı, 5'ini yitirdi, 4'ünde de berabere kaldı.