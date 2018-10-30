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Kupada büyük sürpriz! Süper Lig ekibi elendi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında B.B. Erzurumspor sahasında Başkent ekibi Keçiörengücü’nü ağırladı. Normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlanan maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında her iki takım da birer gol atarak uzatma devresinden 2-2’lik skorla ayrıldı. Penaltıları 5-4 kazanan Keçiörengücü, üst tura çıkan takım oldu.

Spor / 30 Ekim 2018 Salı 20:06
Kupada büyük sürpriz! Süper Lig ekibi elendi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında B.B. Erzurumspor sahasında Başkent ekibi Keçiörengücü’nü ağırladı.

Normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlanan maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında her iki takım da birer gol atarak uzatma devresinden 2-2’lik skorla ayrıldı. Penaltıları 5-4 kazanan Keçiörengücü, üst tura çıkan takım oldu.

Keçiörengücü, Hakan Çevik, Abdulkadir Korkut, Alperen Pak, Uğur Utlu ve Ziya Şakar ile penaltılarının tamamını gole çevirdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ise Kone, Thy, Hakan Arslan ve Acka rakip ağları havalandırırken, Tshabalala penaltıdan faydalanamadı.

TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü, Spor Toto Süper Lig temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda eleyerek önemli bir başarı elde etti.





Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Keçiörengücü: 2

Keçiörengücü, penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayarak 5. tura yükseldi

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Şansalan, Ata Yıldırım, Murat Şener

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Tolga Ünlü, Arsen (Dk. 66 Muammer Atalay), Acka, Trtovac, Kone, Muhammed Emin Polat (Dk. 120 Muhammed Furkan Özhan), Tshabalala, Osman Şahin, Thy

Keçiörengücü: Yaşar Memişoğullarından, Batuhan Süer, Burak Aydın, Osman Keçelioğlu, Hakan Çevik, Yücel Yıldırım (Dk. 90+5 Uğur Utlu), Ziya Şakar, Alperen Pak, Hakkı Yıldız (Dk. 90+5 Devrim Taşkaya), Abdurrahman Kuyucu (Dk.115 Abdulkadir Korkut) , Uğurcan Bekçi (Dk. 70 Sefer Sever)

Sarı kartlar: Dk. 12 Arsen, Dk. 16 Kone, Dk. 28 Acka, Dk. 108 Muhammed Emin Polat (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 21 Yücel Yıldırım, Dk. 44 Osman Keçelioğlu (Keçiörengücü)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Trtovac (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Goller: Dk. 60 Osman Şahin, Dk. 120+2 Kone (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 66 Batuhan Süer, Dk.118 Osman Keçelioğlu (Keçiörengücü)

TshabalalaKırmızı KartErzurumsporKeçiörengücüMurat Şener


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