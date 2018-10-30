Beyaz Gazete Ana Sayfa

Galatasaray'da sakatların son durumu

Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray sakatların son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Spor / 30 Ekim 2018 Salı 15:11
Galatasaray'da sakatların son durumu

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda son lig maçında tam süre alan oyuncular, kendi nabız aralıklarına göre aerob koşu yaptıktan sonra soğuma hareketleriyle çalışmalarını tamamladı.



Diğer oyuncular ise antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra interval koşular gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

LİNNES VE BELHANDA DERBİDE SAHADA

Younes Belhanda ve Martin Linnes, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli, takımla beraber ısınma bölümünde yer aldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı.

Fernando Reges, tedavisinin ardından salonda fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.



Yuto Nagatomo, 3 gün önce pnömotoraks (akciğer sönmesi) nedeniyle operasyon geçirdikten sonra, bugün solunum egzersizleri planlanarak hastaneden taburcu edildi.

FenerbahçeFatih TerimMartin LinnesEren DerdiyokGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar