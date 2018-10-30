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Comolli'nin yetkileri alındı iddiası

Fenerbahçe, teknik direktör Phillip Cocu'nun görevden alındığını duyurulurken, sportif direktör Damien Comolli'nin de yetkilerinin alındığı iddia edildi.

Spor / 30 Ekim 2018 Salı 00:22
Comolli'nin yetkileri alındı iddiası

Fenerbahçe'de Ankaragücü yenilgisinin ardından önemli gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Cocu'nun görevden alınmasının ardından Comolli'nin de yetkileri elinden alındı.

Beyaz Tv'de ekrana gelen Derin Futbol'da deneyimli spor muhabiri Sezgin Gelmez'e dayandırılan iddiada sportif direktör Damien Comolli'nin yetkilerinin elinden alındığı açıklandı.

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