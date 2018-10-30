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Beşiktaş'ta ıslıklanan tek futbolcu

Beşiktaş'ta Ç.Rizespor maçında tüm futbolcular taraftarla barışırken, Oğuzhan Özyakup yine ıslıklandı.

Spor / 30 Ekim 2018 Salı 16:09
Beşiktaş'ta ıslıklanan tek futbolcu

Genk karşısında oynanan kötü oyuna kızan siyah-beyazlı taraftarlar, başta Oğuzhan ve Quaresma olmak üzere birçok futbolcuyu ıslıklamıştı.

Beşiktaşlı futbolcular, Ç.Rizespor maçında alınan 4-1'lik galibiyetle kendilerini affettirirken, protesto edilen tek futbolcu vardı.

Taraftarlar, Rizespor maçının 2. yarısında Oğuzhan Özyakup'a tepki gösterdi.



50. dakikada Rizespor'un attığı gol sonrasında skoru 2-1'e getirmesinin ardından Karadeniz ekibinin oyunun kontrolünü eline geçirmesine kızan taraftarlar, Oğuzhan'ın kenara alınması ile patladı.

OYUNDAN ÇIKARKEN ISLIKLANDI

Siyah-beyazlılar, 65. dakikada yerini Gary Medel'e bırakan Oğuzhan Özyakup'u kulübeye gidene kadar ıslıkladı.

ProtestoOğuzhan ÖzyakupGary MedelBeşiktaşKaradeniz


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