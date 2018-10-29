İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışına Dünya Şampiyonu Dövüşçü de katıldı

Conor McGregor karşısında aldığı zaferle adını bir kez daha dünyaya duyuran ünlü Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov, İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetlileri tek tek selamlarken dünya şampiyonu Nurmagomedov ile de sohbet etti.