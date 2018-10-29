Beşiktaş evinde Rize'yi rahat geçti!.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında küme düşme hattında yer alan Çaykur Rizespor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar rakibini 3. ve 40. dakikalarda Mustafa Pektemek, 72. dakikada Fink (k.k.) ve 79. dakikada Vagner Love'ın golüyle 4-1 mağlup etti. Rizespor'un tek golü 49. dakikada Roco'dan (k.k.) geldi. Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma, 60. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.



Beşiktaş - Caykur Rizespor maçının dakika dakika özeti



3. dakikada Quaresma sağ kanattan son çizgiye inip kale sahası içinde bulunan Mustafa Pektemek'e çıkardı. Bu futbolcunun topuğuyla yaptığı klas vuruşta top ağlara gitti. 1-0



10. dakikada Orhan Ovacıklı'nın Gökhan Töre'ye yaptığı hareket sonrasında VAR'a giden Bülent Yıldırım, pozisyonu yeniden inceledi ve bu futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.



21. dakikada Ali Çamdalı'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Vedat Muriqi kafayı vurdu ancak top yandan auta gitti.



23. dakikada sahasından çıkmakta zorlanan Rizespor savunması son olarak kalecisiyle oynadı. Kaleci Gökhan'ın vuruşunda Love'a çarpan top az farkla üstten auta gitti.



27. dakikada Gökhan Gönül'ün ortasında savunma topu uzaklaştırırken, meşin yuvarlak Quaresma'da kaldı. Bu futbolcunun uzaktan vuruşunda kaleci Gökhan son anda topu kornere gönderdi.



40. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top Quaresma'da kaldı. Portekizli yıldızın güzel ortasına iyi yükselen Mustafa Pektemek, kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı. 2-0



45+2. dakikada Gökhan Gönül sağdan son çizgiye inerek, kale sahası içine hareketlenen Caner Erkin'i gördü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Gökhan gole engel oldu.



49. dakikada kazanılan serbest vuruşta Boldrin topu direkt kaleye gönderdi. Bu pozisyonda Karius topu kornere gönderdi.



49. dakikada kazanılan korner atışında Boldrin ceza sahasına gönderdi. Süleyman'ın kafasından seken top son olarak Roco'ya çarpıp ağlara gitti. 2-1





54. dakikada Caner Erkin'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vagner Love, dönerek rakibinden sıyrıldı ve şutunu çekti. Kaleci Gökhan topu son anda kornere gönderdi.



59. dakikada Vagner Love'ın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucunda Beşiktaşlı futbolcular itiraz etti ve hakem Bülent Yıldırım, VAR'a danıştı. Yıldırım pozisyonu yeniden izledi ve penaltı kararı verdi.



60. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Quaresma yerden sert vurdu ancak kaleci Gökhan penaltı vuruşunda gole izin vermedi.



61. dakikada Beşiktaş'ın kaçırdığı penaltı atışının ardından hakeme itirazlarını sürdüren Çaykur Rizespor'lu Saadane, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



66. dakikada Quaresma'nın sağdan ortasında Mustafa Pektemek gelişine vurdu. Kaleci Gökhan'dan dönen topu Caner tamamladı ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



72. dakikada Quaresma rakiplerini bir bir çalımlayarak son çizgiye indi ve şutunu çekti. Kaleciden dönen topa Caner çok sert vurdu, savunmanın müdahalesine rağmen top filelere gitti. 3-1



79. dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma, ceza sahası içindeki Vagner Love güzel bir orta yaptı. Brezilyalı futbolcu kafayla topu filelere gönderdi. 4-1



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