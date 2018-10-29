Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak iddia

Ankaragücü'ne sahasında 3-1 yenilen Fenerbahçe'de, 10 haftada 9 puan toplayan Teknik Direktör Cocu'nun görevine son verdildi.



Cocu maç sonu açıklama bile yapamazken, Ahmet Çakar çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.



'ÖRTBAS EDİLMEK İSTENİYOR'



Çakar, Cocu'ya açıklama yaptırılmamasının nedenini bazı şeyleri örtbas etmek olduğunu söyledi.



Samandıra'da dinleme cihazı olayının patlak verdiğini söyleyen Çakar 'Futbol tarihinde hiç yaşanmamış bir şeyin iddiasını söylüyorum. Cocu, Comolli ve birkaç futbolcunun odalarına bir güç, birileri, Ali Koç demiyorum, Samandıra'da dinleme cihazı yerleştirdi. Bu yakanlandı patladı. Bu örtbas edilmek isteniyor' dedi.

