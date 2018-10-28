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Galatasaray, Malatya'da kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildi.

Spor / 28 Ekim 2018 Pazar 18:49
Galatasaray, Malatya'da kaybetti
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Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında son haftalarda sakatlıklarla boğuşan Galatasaray deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip henüz 5. dakikada Khalid Boutaib'le gol fırsatından yararlanamadı. Galatasaray'da son haftaların kabusu olan sakatlıklar bu maçta da devam etti. 30. dakikada Belhanda'nın sakatlanmasıyla yerine Ahmet Çalık dahil oldu.

MALATYA, DONALD'IN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

Evkur Yeni Malatyaspor 35. dakikada Metchell Donald'ın golüyle 1-0 öne geçti. Khalid Boutaib'in tek pasına iyi hareketlenen Donald tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



ADEM BÜYÜK PENALTIDAN FARKI 2'YE ÇIKARDI

İkinci yarının hemen başında Evkur Yeni Malatyaspor 2. gole yaklaştı. Köşe vuruşunda Guilherme'nin ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Murat Akça'nın kafa vuruşunda Fernando Muslera güçlükle topu çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak'ın Adem Büyük'ü ceza sahasında düşümesi sonucu hakem Halis Özkahya penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Adem Büyük topu ağlara gönderdi ve fark 2'ye çıktı.



GALATASARAY BU KEZ GERİ DÖNEMEDİ

Galatasaray 73. dakikada gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde Sinan Gümüş müsait pozisyonda şutunu attı ancak kaleci Farnolle'den döndü. Dönen topa Ndiaye kafa vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Evkur Yeni Malatyaspor puanını 15'e yükseltirken, Galatasaray 19 puanda kaldı.

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