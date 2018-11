Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 35. dakikada Ricardo Faty'nin golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda daha fazla topa hakim olan MKE Ankaragücü, 74. dakikada penaltıdan Erdem Özgenç, 77. dakikada da El Kabir'in attığı golle durumu 3-0'a getirdi.



Fenerbahçe, 89. dakikada Michael Frey'in ayağından kazandığı golle skoru 3-1 yaparken, müsabakadan puansız ayrıldı.



Süper Lig'de üst üste 4. maçını da kazanamayan Fenerbahçe, 9 puanda kaldı. Çaykur Rizespor'un yarın Beşiktaş'tan puan alması durumunda Fenerbahçe, küme düşme hattı olan 16. sıraya gerileyecek.







- Kadıköy'de puan kayıplarına devam



Fenerbahçe, Süper Lig'de Kadıköy'deki galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.



Ligin ilk haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, ardından çıktığı 4 iç saha maçında da galibiyet elde edemedi.



Ülker Stadı'nda son 4 karşılaşmasında Fenerbahçe, Kayserispor ile MKE Ankaragücü'ne yenilip, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'le berabere kaldı.







- Slimani derbide yok



Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu İslam Slimani, gördüğü kırmızı kart nedeniyle gelecek hafta Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.



Hakem Hüseyin Göçek'in VAR sistemiyle MKE Ankaragücü lehine verdiği penaltı kararına sinirlenen Slimani, yoğun itirazlarda bulundu. Göçek'ten sarı kart gören Slimani, itirazlarını sürdürünce 71. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla saha dışında kaldı.



- Fenerbahçe taraftarından büyük tepki



Fenerbahçeli taraftarlar, müsabakada takımlarına tepki gösterdi.



Sarı-lacivertli ekibin aldığı kötü sonuçlara rağmen tribünlerin tamamını dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.



Maçın ikinci yarısında MKE Ankaragücü takımını alkışlayan taraftarlar, kendi oyuncularını ise protesto etti. Fenerbahçeli futbolcular aleyhine tezahüratlar yapan taraftarlar, MKE Ankaragücü'nün her pas yapmasına da 'oley' çekerek destek verdi.







- VAR uyarısıyla penaltı



MKE Ankaragücü, maçın 71. dakikada VAR sisteminin uyarısıyla penaltı kazandı.



Maçın 70. dakikasında Yassine Benzia'nın Dja Djedje'yle girdiği mücadele sonucunda hakem Hüseyin Göçek önce oyunu durdurdu. VAR hakemlerinin uyarısıyla 1 dakika sonra pozisyonu izleyen Göçek, penaltı kararı verdi.



Karşılaşmanın 72. dakikasında Erdem Özgenç'in kullandığı penaltıyla MKE Ankaragücü ikinci golünü buldu.







- MKE Ankaragücü'nde şansızlık



MKE Ankaragücü'nde iki futbolcu ilk yarının sonunda sakatlanarak maça devam edemedi.



Başkent temsilcisinde ilk yarının uzatma bölümünde Yalçın Ayhan ve Alihan Kubalas sakatlanarak kenara geldi. Maça devam edemeyen iki oyuncunun yerine İsmail Kartal, zorunlu olarak Bakary Kone ile Sedat Ağçay'ı oyuna dahil etti.



Bu iki futbolcunun sakatlığı sırasında uzun süre saha içerisinde tedavi görmelerine, Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet tepki gösterdi.