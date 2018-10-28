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Fenerbahçe'de Cocu kovuldu

Fenerbahçe, Hollandalı Teknik Direktör Phillip Cocu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Spor / 28 Ekim 2018 Pazar 23:07
Fenerbahçe'de Cocu kovuldu

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, evinde MKE Ankaragücü’ne 3-1 gibi bir skorla mağlup olmasının ardından acil toplanan sarı-lacivertli yönetim, Teknik Direktör Phillip Cocu’nun görevine son verdi. Maç esnasında da Sportif Direktör Comolli ile görüşen Başkan Ali Koç, Galatasaray derbisi öncesi önemli bir karara imza attı.

Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A takımı teknik direktörümüz Phillip Cocu bu akşam itibariyle görevinden alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal MedyaTeknik DirektörSpor TotoFenerbahçeGalatasaray


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