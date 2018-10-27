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Metehan Başar Dünya Şampiyonu

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen dünya güreş şampiyonasında 87 kiloda Metehan Başar Ukraynalı Zhan Beleniuk’u 2-1 yenerek altın madalya kazandı.

Spor / 27 Ekim 2018 Cumartesi 22:58
Metehan Başar Dünya Şampiyonu
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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Rıza Kayaalp dahil 4 milli güreşçimizin hakem kararları nedeniyle madalya şansını kaybetmesi sonrası, grekoromen stil 87 kilo finalinde Metehan Başar, Ukraynalı Zhan Beleniuk ile karşılaştı.



2-1 YENDİ
Birinci turda Kanadalı Phillip Raweriio Barreiro'yu 9-0, ikinci turda Cezayirli Adem Boudjemline'yi 3-2 yenen, çeyrek finalde ise Gürcü Roberti Kobliashvili ile 1-1 sona eren mücadelede son puanı aldığı için adını yarı finale yazdıran Metehan, yarı finalde Rus Bekkhan Ozdoev'i 2-1 yenerek finale yükselmişti.

Dünya ŞampiyonuRıza KayaalpBudapeşteMacaristan


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