UEFA Avrupa Ligi’nde Genk’e sahasında 4-2 mağlup olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından soruları yanıtladı. Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Güneş, “Bugün düşündüğümüz oyun anlayışıyla oyuna başlayamadık. Rakibin kontrollü oyununa, hücuma çıktığımız bir pozisyonda, taç itirazı sebebiyle rakip hızlı atak yaptı. Yediğimiz ilk gol sonrası kontrol ve disiplin dağıldı. Bu oyun tarzında, bizi oynatmama düşüncesini daha da moralli yaptılar. İkinci yarıda daha istekli olduk, gollerimiz de oldu. Yine gol de bulabilirdik ama her çıktığımızda pozisyon verdik. Oyuncularımızın, yönetimin, herkesin üzgün olduğunu düşünüyorum. Kötü bir sonuç oldu. Genk maçını kazanarak avantaj yakalamak istiyorduk. Rakibin oyun anlayışı daha üstündü. Seyirci coşkusuyla yakalamak istediğimiz pozisyonlarda kontralar yedik. Bu nedenle kaybettik. Burada yapacak şey teslim olmak değil, tekrar savaşmak ve ayağa kalkmak” ifadelerini kullandı.



“Hem oyun hem de sonuç olarak iyi olmak istiyoruz”



Bu takımın daha önce kenetlenerek başarılı olduğunu ifade eden Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Bu takım başarıyı, başkanıyla, yönetimiyle, teknik ekibiyle, taraftarıyla birlikte yaptı. Güç birliğiyle sinerjisini sahaya yansıtmıştır. Zaman zaman taraftar, zaman zaman yönetim, zaman zaman da futbolcular gerekli etkiyi yapmıştır. Büyük başarılar geldikten sonra böyle sıkıntılı dönemler olabilir. Beklentiler büyük olduğu için saha içinde eksik olan taraflara tepkiler gelebilir. Bu gibi başarısızlık varsa, önce bu benim, sonra oyuncunundur. Oyuncu vitrinde olduğu için tepkiyi ona gösterirler ve sonrasında oyuncu beklentiye cevap veremediği için oynayamayabilir. Bugün attığımız golden sonra umutlandık. İlk yarıda olumsuzluğu normal kabul ediyorum ama ikinci yarıda tam kontrolü ele aldığımız noktada golü yedik. Sağduyumuzun ortadan kalktığı bir an oldu. Bu çok tehlikeli bir durum ve buna izin vermeyelim. Ayağa kalkmak istiyoruz ve kalkacağız. Burada başkana, taraftara ve bize ihtiyaç var. Tekrar ayağa kalkıp hem ligde hem de Avrupa’da oyun ve sonuç olarak iyi olmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.



“Geçmiş geçmişte kaldı, önümüze bakmalıyız”



Hiçbir oyuncunun iyi niyetinden şüphe etmeyeceklerini sözlerine ekleyen Güneş, “Başarı ve başarısızlık konuşulabilir. Oyuncuların verimi konuşulabiliyor. Bunları düzelterek hatalardan ders almak gerekir. Oyuncular duygusal kırılma sebebiyle coşkulu oynayamıyor. Başkana da, yönetime de, oyuncuya da sahip çıkılması gerekiyor. Sahada coşkuya dönüştürmek yerine ayrımcılığa dönüştürmek yanlış olur. Umarım taraftar bu mesajı almıştır. Bugünkü olumsuzlukta tepkisini ortaya koydu ve hepsi geride kaldı. Geçmişteki başarı da başarısızlık da geride kaldı. Artık önümüze bakmamız gerekiyor” dedi.



Yarını planlayacaklarının altını çizen Güneş, “Bu tip konulara gireceksek hiçbir sonuca varamayız. Biz yarını planlayacağız. Oyunu da sorgulayacağız. Pazartesi Rizespor maçımız var. Buna çıkabilecek en iyi 11’le çıkmak istiyoruz. Elimizdeki oyuncular belli. Yapacağımız tartışmalar bir yere varmaz. Bu maçı kazansaydık o zaman sorun yoktu da şimdi mi sorun var. Tepkilerimiz olacaktır. Oyuncu kendine de kızar, hoca birine kızar, bunlar normal. Taraftarın da tepkilerini normal kabul etmek gerekiyor. Ne zaman takım daha hırslı oynadı, o zaman destek oldular kazanmak için. Bugün iyi gitmediğimizi söylüyoruz. Eksimiz artımız olacak, bunları yaşayarak gideceğiz. Bu beklentilerin yüksek başarıların ardından olması olayı büyütüyor. Tek çözüm başımızı öne eğip sıfırdan başlamak gerekiyor. Hata yapan oyuncular var” açıklamasını yaptı.



“Başarısızlık benim üzerimden yürümeli”



Olumsuz sonuçlarla gittikleri için bu sıkıntıların olduğunu ifade eden Teknik Direktör Şenol Güneş, “Bugün güçlü bir takımla oynadık. Oyuncuların performansının yükselmesi lazım. Sakatlık, saha dediğimiz zaman mazeret oluyor. Bunlara gerek yok. Biz nasıl ayağa kalkacağımızı düşüneceğiz. Teknik olarak da takımın sorumlusu benim” dedi.



Tezahüratların ayrımcı olmaması gerektiğini sözlerine ekleyen Güneş, “Olumlu olumsuz tezahüratların ayrımcı olmasının kimseye faydası yok. Yönetim şu anda Türkiye şartları içinde en iyi şekilde işini yapmaya çalışıyor. Sahadaki oyuncuların da eksiği vardır, benim de eksiğim vardır. Bunları suçlu gibi göstermenin yararı yoktur. Bu takımda başarısızlık benim üzerimden yürümeli. Oyuncuları gruplara bölüp hareket edersek ekip havasını kaybederiz. Birbirimize daha çok sarılacağız. Taraftarın da bunu anlayıp destek olacağını düşünüyorum. Takım için çözüm, transfer ayında çözümlenebilir. İyi bir kadromuz var. Kaybettiğimiz maçların verdiği moralsizlik var. Daha sağduyulu, akıllı ve sabırlı oynamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.



“Ben bu takıma inanıyorum”



Sahada protesto edilen isimler için “Bizim oyuncularımız” diyen Güneş, “Bizimle olmayanlar zaten bizim değil. Eldeki oyuncuların kapasitesini kullanarak bir şeyler yapmamız gerekiyor. Sahaya koyduğumuz oyuncu elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Ama bunları darıltarak, küstürerek bir yere varamazsınız” dedi.



Giden oyuncular üzerinden konuşmamak gerektiğini de söyleyen tecrübeli teknik adam, “Bunlar olan şeyler futbolda. Başarı geldiği zaman bu beklenti her zaman olacak. Burada Kayserispor maçında Ricardo en çok alkışlanan isimdi, bugün bu durum oldu. Bunları yaşayarak gidiyorsunuz. Beşiktaş sorunları yaşayarak yürüdü. Bir noktadan sonra beklentiye cevap vermeyince sıkıntılar başlar. Ricardo’dan mükemmeli görüp sonrasında aşağıyı görünce, eleştirici başlıyor. Şu anda bugünü yaşayacağız ve yarını planlayacağız” diye konuştu.



Son olarak takıma olan inancını yineleyen Şenol Güneş, “Takıma inanmasam bunları söylemem. Taraftarın da inandığı ve güvendiği için tepkisi var. Bunu tekrar açığa çıkaracağız. Açığa çıkarmanın tek yolu, küsmek, darılmak, kırılmak değil. Güçlü karakterli oyuncular, bunları aşacak yapıda olmalıdır. Biz de böyle bir yapıdayız. Bugün benim de, başkanın da, futbolcuların da morali bozuk. Sorunları kendi içimizde çözüp tekrar başarılı olacağımızı düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.