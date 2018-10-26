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Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu

Serie A ekiplerinden Roma’da forma giyen Boşnak futbolcu Edin Dzeko, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın futbolcusu seçildi. Dzeko, 3-0 yendikleri CSKA Moskova karşısında 2 gol, 1 asistle oynamıştı.

Spor / 26 Ekim 2018 Cuma 13:48
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın en iyi futbolcusu da belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Roma'nın Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko, haftanın en iyi futbolcusu seçildi. Dzeko, G Grubu'nda evinde CSKA Moskova karşısında 3-0 galip geldikleri müsabakada 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Boşnak futbolcu, Cengiz Ünder'in fileleri havalandırdığı pozisyonda gol pasını vermişti.

Edin Dzeko, Liverpool'dan Mohammed Salah, Manchester City'den David Silva ve Borussia Dortmund'dan Achraf Hakimi ile aday gösterilmişti.

Sosyal MedyaEdin DzekoManchesterBoşnakDavid Silva


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