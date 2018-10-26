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Ricardo Quaresma'dan tepkilere flaş yanıt: 'Sorun bensem...'.

Ricardo Quaresma, 4-2 yenildikleri Genk maçının ardından, "Sorun bensem, fazlalık bensem bir daha ayrılırım. Ocak ayında ayrılabilirim" ifadelerini kullandı..

Spor / 26 Ekim 2018 Cuma 01:00
Ricardo Quaresma'dan tepkilere flaş yanıt: 'Sorun bensem...'.

Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ın Genk'e 4-2 kaybettiği maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Quaresma'nın sözleri:

"Bugün denedik, çalıştık, olmadı. Şans da yanımızda değil. Önümüzde çok maç var. Sezon uzun bir maraton. Pazartesi günü bir maç var. Şimdi dinlenmeliyiz. Hatalarımızı görüp pazartesi günü düzeltmeli ve kazanmalıyız. Pazartesi günü kazanmaya ihtiyacımız var."

"TEPKİLER NORMALDİR"

"Pozisyonlarımız vardı maçta, atamadık. Onlar girip attılar. 3. golden sorna kopma oldu. Yanlışlarımızı değerlendirmemiz lazım. En yakın zamanda düzeltmemiz lazım. Takımda genç oyuncular var. Taraftarın tepkisinden dolayı ekstra bir baskı hissettiler. Bana da tepki vardı. Bunlar normaldir."

"SORUN BENSEM..."

"Kötü olduğumu, fazlalık olduğumu düşünüyorlarsa bana tepki gösterebilirler. Ben tecrübeliyim. Onlarla empati yapabilirim. Lütfen, genç oyuncuları ıslıklamasınlar. Onlara göstermesinler. Birine tepki göstermek istiyorlarsa bana göstersinler. Ben bu takımdan 1 kez ayrıldım. Sorun bensem, fazlalık bensem bir daha ayrılırım. Ocak ayında ayrılabilirim ama lütfen tepkilerini orantılı bir şekilde sahaya yansıtsınlar. Bize destek olurlarsa bu takım bir yere gelir. Olmazlarsa bu takım bir yere gelemez."

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