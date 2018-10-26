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Göztepe'de stoper alarmı

Spor Toto Süper Lig’de pazartesi günü Akhisarspor ile karşılaşacak olan Göztepe’de, stoperler Titi ve Reis, üçer sarı kartla sınırda yer alıyor.

Spor / 26 Ekim 2018 Cuma 14:21
Göztepe'de stoper alarmı

Pazartesi günü deplasmanda Akhisarspor’a konuk olmaya hazırlanan Göztepe’de, sarı kart alarmı verildi.

Sezon başından bu yana Teknik Direktör Bayram Bektaş’ın vazgeçilmezleri arasında yer alan stoperler Titi ve Reis, üç sarı kartla ceza sınırında yer alıyor. İki oyuncu birer kart daha görürse 11. haftada Bornova Stadı’nda oynanacak olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacaklar. Teknik Direktör Bayram Bektaş’ın, iki oyuncuyu da kart görmemeleri konusunda uyardığı öğrenildi. İki oyuncu bu sezon Bektaş’ın adeta vazgeçilmezleri oldu.

Titi, bu sezon 810 dakika forma giyerek bu alanda takımın en iyisi olurken, partneri Reis de 787 dakika süre alarak Titi’den sonra ikinci sırada kendisine yer buldu. Defansın ortasını Brezilyalılar’a emanet eden Göz Göz’de yedek savunmacılar Brezilyalı Kadu ve Arjantinli Fausto Grillo. Sarı-kırmızılılarda Yasin, Gassama, Poko, Borges, Tayfur ve Traore’nin 2’şer sarı karı bulunurken, kaleci Beto da bu sezon bir kez sarı kartla cezalandırıldı.

Sarı KartÇaykur RizesporTeknik DirektörForma


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