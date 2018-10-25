Akhisar İspanya'da dağıldı!

Mücadeleye ev sahibi ekip çok hızlı başladı. 7. ve 9. dakikalarda gelen gollerle temsilcimiz tamamen çözüldü ve direnme şansı bile bulamadı. Rahat bir oyun ortaya koyan Sevilla, temsilcimizi farklı mağlup etti.



Sevilla, Akhisarspor'u evinde 6-0 mağlup etti.



Bu sonucun ardından Sevilla puanını 6 yaptı ve averajla liderliğe yükseldi. Akhisarspor ise 0 puanla son sırada yer aldı.



Grubun diğer maçında Standard Liege evinde Krasnodar'ı 2-1 mağlup etti. Krasnodar, 6 puanda kalarak 2. sıraya geriledi. Liege ise puanını 6 yaparak averajla 3. sırada kaldı.







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