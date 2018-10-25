Beyaz Gazete Ana Sayfa

Akhisar İspanya'da dağıldı!

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. maçında temsilcimiz Akhisarspor, deplasmanda İspanyol devi Sevilla'ya 6-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin gollerini Mesa, Sarabia, Lucak(K.K.), Muriel, Promes ve Mercado kaydetti. Akhisarspor, Avrupa arenasında çıktığı 3. maçından da yenilgiyle ayrıldı..

Spor / 25 Ekim 2018 Perşembe 23:27
Akhisar İspanya'da dağıldı!

Mücadeleye ev sahibi ekip çok hızlı başladı. 7. ve 9. dakikalarda gelen gollerle temsilcimiz tamamen çözüldü ve direnme şansı bile bulamadı. Rahat bir oyun ortaya koyan Sevilla, temsilcimizi farklı mağlup etti.

Sevilla, Akhisarspor'u evinde 6-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Sevilla puanını 6 yaptı ve averajla liderliğe yükseldi. Akhisarspor ise 0 puanla son sırada yer aldı.

Grubun diğer maçında Standard Liege evinde Krasnodar'ı 2-1 mağlup etti. Krasnodar, 6 puanda kalarak 2. sıraya geriledi. Liege ise puanını 6 yaparak averajla 3. sırada kaldı.



.

Milan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar