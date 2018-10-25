Şahika Ercümen'in dünya rekoru denemesi ertelendi

Milli sporcu Şahika Ercümen'in, Cumhuriyetin 95. yılına ithafen, Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Salda Gölü'nde gerçekleştireceği 'Kadınlar Paletsiz Değişken Ağırlık Göl Dünya Rekoru' denemesi olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.



Serbest dalış dünya ve Türkiye rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen, Salda'da tek nefeste tüpsüz ve paletsiz dalış yaparak, ekibiyle 'tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru' kırmaya çalışacak. Dalış saati ise yarın saat 11.30 olarak belirlendi.



'Önce güvenlik'



Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Teknik Kurul Başkanı Levent Ucuzal, hava güneşli sıcak olmasına rağmen suyun üstünde çok fazla rüzgar olduğunu kaydetti.



Teknelerin üzerinde durmanın çok zor olduğunu ve bu nedenle tekneleri kıyıya çekmek zorunda kaldıklarını ifade eden Ucuzal, 'Risk olacak, risk almak istemiyoruz. Önce güvenlik. Yarına erteleme kararı aldık. Yarın hava çok güzel. Değişiklik olmazsa sabah hava çok güzel oluyor. Bugün 11.00 olarak belirlediğimiz dalış saatini yarın 30 dakika ileri alarak 11.30 yapıyoruz. Bütün zamanlarımız bir saat öne alınacak' dedi.



'Çok iyi motive oldum'



Şahika Ercümen ise rekora çok iyi hazırlandığının altını çizerek, bugünkü yaşananların yarın kıracakları rekorun anısı olacağını bildirdi.



Hava şartlarını hakemlerin kararıyla dalışa uygun olmadığını belirlediklerinin altını çizen Ercümen, 'Hava şartları çok uygun değil. Yarın güzel bir havada dünya rekorunu ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Son haftamız çok iyi geçti. Fiziksel şartlar biraz zorlayıcı. Benim daldığım yerlerdeki su 7 derecelerde. Su altı epey soğuk. Psikolojik olarak iyiyim ancak bu gecikmeler biraz etkileyip duraksatıyor. Yeni bir güne motive bir şekilde başlayacağız. 1 yıldır hazırlandığımız rekoru kıracağı' ifadelerine yer verdi.



'Rekoru 10 metre geçme hedefi'



55 metrelik başka bir sporcuya ait dalış rekorunu 10 metre daha ileriye taşımayı hedefleyen Şahika Ercümen, 'Hava şartlarına bağlı olarak değişebilir ama biz dünya rekorunu en az 10 metre ile kırmayı hedefliyoruz. Rekorlar kırılmak için bence. Çalıştıktan sonra olabilecek şeyler. Antrenmanlarda çok fazla derinlere daldık. Şu an hedefimiz bu dünya rekorunu 10 metre geliştirmek' dedi.



