Fenerbahçe geri döndü ama yetişemedi

Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golleri Zakaria Bakkali'den geldi. Fenerbahçe'nin gollerini ise Michael Frey ve Hasan Ali Kaldırım kaydetti.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Belçika ekibi oyunun başlangıcında topa ve oyuna daha hakim olan taraf gibi göründü. 35. dakikada Bakkali'nin kaydettiği golle ev sahibi ekip devreyi 1-0 önde kapattı.



İkinci yarıda Fenerbahçe daha etkili göründü. Erken bir gol bulup oyuna ortak olmak isteyen sarı-lacivertli ekip 2. golü kalesinde gördü. Bakkali, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydederek farkı ikiye çıkardı.



GERİ DÖNDÜK!

53. dakikada sahneye Michael Frey çıktı. Savunmanın yaptığı büyük hatayı iyi değerlendiren Frey, iyi bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve farkı 1'e indirdi.



HASAN ALİ'DEN SLALOM!

57. dakikada Michael Frey'in pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Hasan Ali Kaldırım, Bubacarr Sanneh ve Sebastiaan Bornauw'dan sıyrıldıktan sonra altıpasın hemen dışından şutunu çekti. Bu şut kaleci Thomas Didillon'un solundan ağlarla buluştu. Bu golle temsilcimiz Belçika ekibi karşısında skoru 2-2'ye getirdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 4 yaptı ve 2. sırada yer aldı. Anderlecht ise 1 puanla son sırada kaldı.



Grubun diğer maçında ise Dinamo Zagreb, deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etti. Zagreb 3'te 3 yaparak 9 puanla liderliğini sürdürdü. Trnava ise 3 puanla 3. sırada kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

5. dakikada Saelemaekers'ın ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Gerkens'in sert şutunda, kaleci Harun Tekin üzerine gelen meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.



25. dakikada Benzia'nın ceza sahası dışından kaleyi sağ çaprazdan gören noktadan çektiği sert şutta top, az farkla üstten auta gitti.



29. dakikada Trebel'in ceza sahası dışının sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.



30. dakikada Frey'le paslaşarak soldan ceza sahasına giren Slimani'nin şutunda top, kaleci Didillon'un üzerine gitti.



35. dakikada Anderlecht öne geçti. Kums'un pasında ceza sahasında topla buluşan Bakkali'nin sağ çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0



39. dakikada sağ kanattan Isla'nın ceza sahasına ortaladığı topla Frey, arka direkte buluştu. Frey'in şutunda kaleci Didillon, sağına uzanarak çizgi üzerinde son anda topu kornere çeldi.



45. dakikada Kums'un ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.



İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



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