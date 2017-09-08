Trabzonspor Sosa transferini açıkladı

Trabzonspor'a transferi konusunda görüşmelere başlanan Jose Sosa bugün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti. Bordo-mavili Kulüp, Arjantinli yıldızın lisansını da çıkardı. Sosa, teknik dierktör Ersun Yanal'ın görev vermesi durumunda G.Birliği maçında forma giyebilecek



Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kontrollerde futbolcuya kardiyoloji, ortopedi, dahiliye, genel cerrahi muayenesi yapıldığı ve kan değerlerine bakıldığı belirtildi. Ayrıca futbolcuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontrollerin de yapıldığı kaydedildi



SOSA İLE 5 AYLIK SÖZLEŞME



Haftasonu oynanacak Gençlerbirliği maçına yetişmesi için Sosa daha şehre ayak basmadan lisansı hazırlandı.



Trabzonspor'un transferin son gününde kadrosuna kattığı Jose Sosa transferi taraftarları heyecanlandırırken Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde oyuncuyla ilgili yapılan sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihleri kafaları karıştırdı.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde Jose Sosa'nın lisans başlangıç tarihi 08.09.2017 olarak belirtilirken oyuncunun lisans bitiş tarihi ise 15.01.2018 olarak yazıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesine göre Sosa 5 aylık sözleşmeye imza attı.



KAP'A AÇIKLADILAR



Trabzonspor KAP'a Sosa transferiyle ilgili açıklama yaptı. Kiralama bedeli olarak 1.350 milyon Euro ödeneceği belirtilirken, ocak ayında 3.4 milyon Euro satın alma opsiyonunun bulunduğu ifade edildi.



Trabzonspor Sosa'nın ücreti konusunda da şu açıklamayı yaptı:



Profesyonel futbolcu Jose Ernesto Sosa ile Şirketimiz arasında geçici transfer sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya 2017-2018 sezonu ilk yarı dönemi için 1.620.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Futbolcunun kesin transferi için, Şirketimizce satın alma hakkının kullanılması halinde, futbolcuya devam eden sezonlar için aşağıdaki ödemeler yapılacaktır.



2017 - 2018 sezonu ikinci yarısı için 1.620.000.-EUR garanti ücret,

2018 - 2019 sezonu için 3.320.000.-EUR garanti ücret,

2019 - 2020 sezonu için 3.240.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.