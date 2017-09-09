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Sosa ve Volkan Şen'e coşkulu karşılama

Trabzonspor taraftarı, bordo-mavili kulübün yeni transferleri Jose Sosa ve Volkan Şen’i Trabzon’a gelişlerinde coşkulu bir karşılama yaparak omuzlarına aldı. Şampiyonluk sloganları atan taraftarlar iki oyuncuya sevgi gösterisinde bulundu.

Spor / 09 Eylül 2017 Cumartesi 08:56
Sosa ve Volkan Şen'e coşkulu karşılama
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Trabzonspor İtalya’nın Milan Kulübünden transfer ettiği Jose Sosa ve serbest statüsünde bulanan Volkan Şen’i Trabzon’a getirdi. Geniş güvenlik önlemleri altında Türk Hava Yollarına (THY) tarifeli uçak ile 00:50 sıralarında Trabzon Havalimanına gelen iki oyuncuyu bordo-mavili taraftarlar coşkulu bir şekilde karşılayarak omuzlara aldı. Sloganlar atarak iki oyuncuya sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar şampiyonluk istedi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta ve Genel Sekreter Gençağa Meriç’te aynı uçakla Trabzon’a gelirken, Usta ve Meriç, VIP’de kendilerini bekleyen araca binerek Havaalanından ayrıldılar.

Öte yandan Trabzonspor kulübü daha önce Trabzon’a getirdiği Hubocan ile birlikte Jose Sosa ve Volkan Şen için bugün Medicalpark Stadyumunda saat 11:00’de imza töreni düzenleyecek.


TrabzonsporVolkan Şen


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