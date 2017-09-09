Beyaz Gazete Ana Sayfa

Rıdvan Dilmen: Taraftar küfür etmeye gelir!

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin sahasında kaybettiği 3-2'lik Medipol Başakşehir mağlubiyeti sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Spor / 09 Eylül 2017 Cumartesi 22:37
Rıdvan Dilmen: Taraftar küfür etmeye gelir!

Dilmen, 'Zaman gerekli evet ama, Fenerbahçe gelecek için ışık veriyor mu? Ben çok ışık görmedim açıkçası' dedi.

Yönetimi de eleştiren Dilmen, ' Aziz Yıldırım kongrede 'Mayıs ayında transferi bitireceğiz' demişti ama Neto Eylül ayında geldi.' diye konuştu

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle;

Kerim Frei muazzam vurdu. Volkan'ı da yolladı köşeye. Bakıyor böyle. Başakşehir takımını bugün beğenmedim. Beğenmediğim Başakşehir 3 gol attı Fenerbahçe'ye, 2-3 tane de kaçırdı. Aziz Yıldırım kongrede 'Mayıs ayında transferi bitireceğiz' demişti ama Neto Eylül ayında geldi. Galatasaray'a bakıyoruz transferi Nisan'da bitirmişler. Yarın kazanırsa farkı 7 yapacak. Volkan Babacan'a atılan yabancı madde geldiği için büyük ihtimalle ceza alacak. Fenerbahçe'nin tribünü dolduracak bir maçı kaldı. O da Beşiktaş maçı. Bir daha da bulamazsın. Ancak küfür etmeye gelirler. Her teknik direktör bilimden ve maç analizlerinden faydalanmalıdır. Maradona'ya bak yapamadı, Zidane'a bak durum ortada. Real Madrid'de Zidane rakip analiz ediyor ama önce ben diyor. Beşiktaş da önce ben diyor. Ama Kocaman, önce sen diyor. Giuliano ve Valbuena'nın aynı anda sahada kalması zor. Dünya futbolu bu fiziksel kalitede iki futbolcuyu kaldırmıyor artık. Tabii ki sabır önemli. Zaman gerekli evet ama, Fenerbahçe gelecek için ışık veriyor mu? Ben çok ışık görmedim açıkçası. Fırat Aydınus muhteşem bir maç yönetti. 

Fırat AydınusTeknik DirektörFenerbahçeVolkan BabacanAziz Yıldırım


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar