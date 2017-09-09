Kocaman: Fenerbahçe tarihine geçecek bir sezon yaşıyoruz

Kocaman: "Bu kadar maçta gelen ilk topun gol olması insanı düşündürtüyor, 'acaba olmuyor mu' dedirtiyor."



Aykut Kocaman, negatif anlamda Fenerbahçe tarihine geçecek bir sezon yaşadıklarını söyledi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Başakşehir, maçının ardından şöyle konuştu:



"Gerçekten konuşmanın zor olduğu maçlardan bir tanesi. Sezon başından beri klasik oldu. Son derece kolay ve hızlı oynayan takımlara karşı onları baskı altına almak zor oluyor. Bugünkü maç daha da beter oldu. Oyuncular başardı, 0-2'dan da geri geldiler ama son dakikadaki gole engel olamadık ve istemediğimiz skorla karşılaştık."



"Fenerbahçe tarihine geçecek bir sezon oynuyoruz. Bunu olumsuz anlamda söylüyorum. Topu rakibinizden daha fazla sokamazsanız kaleden içeri söyleyecek fazla bir şey olmuyor."

"Takımdaki en büyük problemlerden bir tanesi özgüven kaybı. Fenerbahçe tarihine geçecek bir sezon oynuyoruz, olumsuz anlamda. Bu kadar maçta gelen ilk topun gol olması insanı düşündürtüyor, 'acaba olmuyor mu' dedirtiyor. Söyleyecek bir şey yok. Çalışmaya devam. Başka şansımız yok."

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