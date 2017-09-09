Karabükspor - Beşiktaş (Canlı Anlatım)

Spor Toto Süper Ligi'nin ilk 3 haftasında 7 puan toplayan siyah-beyazlılar, milli maç arasının ardından gözünü yeniden lige çevirdi.



Siyah-beyazlılar, deplasmanda Karabükspor'u yenerek puanını 10'a çıkarmayı hedefliyor.



5 puanı bulunan ev sahibi ekip ise sahadan 3 puanla ayrılıp üst sıralara tırmanmak istiyor.



Karabükspor 0 - 0 Beşiktaş



MAÇTAN DAKİKALAR



55 ' Karabükspor'da Grozav yerini Skulason'a bıraktı. Gheorghe Grozav - Ólafur Ingi Skúlason

Pozisyon 52 ' Dany Nounkeu'nun uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Kalecinin önde olduğunu gören Negredo ceza alanı dışından vuruşunu yaptı ancak top farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

48 ' Beşiktaş'ta Talisca ceza yayı içinden serbest vuruş kullandı. Top barajdan döndü.

Maç Başladı 46 ' Karabük'te ikinci yarıya Beşiktaş başladı.

45' Hakem Ali Palabıyık'ın düdüğüyle ilk yarı golsüz eşitlikle sona eriyor.

45' Cristian Tanase, uzak mesafeden şansını deniyor ancak top farklı şekilde auta çıkıyor.

45' İlk yarının sonuna oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

44' Gabriel Torje'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Beşiktaş savunması topu ceza alanı dışına uzaklaştırıyor.

41' Savunmanın arkasına sarkan Jeremain Lens için yan hakemin bayrağı havaya kalkıyor.

39' Dusko Tosic için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

33' Caner Erkin'in sol kanattan ortasında Jeremain Lens altıpasın gerisinden kafa vuruşunu yapıyor ancak top üstten auta gidiyor.

31' Sağ kanattan gelişen Kardemir Karabükspor atağında Mustapha Yatabare'nin pasında topla buluşan Cristian Tanase dar açıdan vuruşunu yapıyor ancak top yan ağlarda kalıyor.

30' Caner Erkin'in pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Alvaro Negredo, arka direğe ortasını yapıyor ancak Jeremain Lens'in önünden geçen top auta çıkıyor.

26' Beşiktaş, Caner Erkin ile sağ kanattan köşe vuruşunu kullanıyor. Caner'in ortasında Kardemir Karabükspor savunması topu ön direkte karşılıyor.

25' Beşiktaş bir kez daha gole yaklaşıyor. Oğuzhan Özyakup'un ara pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Ryan Babel, kaleci Oleksandr Rybka'nın üzerinden topu aşırıyor. Kaleye gitmekte olan topu Dany Nounkeu kafasıyla kornere göndermeyi başarıyor.

25' Su molasının ardından karşılaşma kaldığı yerden devam ediyor.

24' Hava sıcaklığından dolayı hakem Ali Palabıyık bu dakikada su molası veriyor.

22' Oğuzhan Özyakup'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, penaltı noktasının gerisinde bulunan arkadaşı Anderson Talisca'yı çok iyi görüyor. Anderson Talisca, sol ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak topun önüne çok yatan Paul Papp önemli bir pozisyonu engellemeyi başarıyor.

21' Gabriel Torje için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

19' Paul Papp'ın sol kanattan kullandığı taç atışı sonrasında Gheorghe Grozav ceza alanı dışından bekletmeden şutunu çekiyor ancak top farklı şekilde üstten auta çıkıyor.

13' Beşiktaş, Caner Erkin ile rakip yarı alanının ortalarından serbest vuruş kullanıyor. Caner'in ceza alanı içine ortasında Pepe kaleye sırtı dönük pozisyonda kafa vuruşunu yapıyor ancak top üstten auta gidiyor.

10' Ryan Babel'in pasıyla ceza alanı hemen içinde topla buluşan Alvaro Negredo tek pasla topu Anderson Talisca ile buluşturuyor. Anderson Talisca, sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak kaleci Oleksandr Rybkaa ayaklarıyla gole izin vermiyor.

9' Gabriel Torje'nin indirdiği topa Cristian Tanase ceza yayının sol tarafından gelişine vuruşunu yapıyor ancak top farklı şekilde auta gidiyor.

7' Sağ kanatta son çizgiye inen Alvaro Negredo ceza alanı içine ortasını yapıyor. Anderson Talisca, voleyle vuruşunu yapıyor ancak top Dany Nounkeu'dan geri dönüyor.

5' Kontra atağı elle kestiği gerçekçesiyle hakem Ali Palabıyık sarı kartını Dusko Tosic'e çıkarıyor.

1' Mücadele ilk düdük çaldı ve karşılaşmaya Karabükspor başladı.



İLK 11'LER

Karabükspor: Rybka, Kerim Zengin, Dany, Barış Başdaş, Papp, Ceyhun, Poko, Tanase, Grozav, Torje ve Yatabare



Beşiktaş: Fabri, Necip, Pepe, Tosic, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Talisca, Babel, Negredo