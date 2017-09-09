Karabükspor 0 - 1 Beşiktaş

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Karabükspor'un konuğu oldu. Siyah-beyazlılar, bir penaltı kaçırdığı ve 10 kişi kaldığı maçta Ryan Babel'in golüyle 1-0 kazanmasını bildi.



Beşiktaş'ın ilk yarıdaki etkili oyunu golle süslenemedi. Karabükspor da etkisiz bir 45 dakika geçirince ilk devrede gol sesi çıkmadı. İlk yarıdaki tek aksiyon Dusko Tosiç'in gördüğü sarı kart oldu. İkinci yarıda da ilk yarıya benzer bir oyun sergilendi. Dakikalar 59'u gösterdiğinde ceza sahasında Karabüksporlu oyuncuların elle müdahalesi sonucunda Beşiktaş bir penaltı kazandı.



Penaltıda topun başına geçen Oğuzhan Özyakup, bu penaltıdan yararlanamadı. Beşiktaş'ın ilk değişikliği maçın etkisiz ismi Jeremain Lens'in kenara gelmesiyle yaşandı ve Ricardo Quaresma yedek başladığı maça 60. dakikada dahil oldu. Dakikalar 68'i gösterdiğinde Dusko Tosiç, ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı ve Beşiktaş son 22 dakikayı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı. Bu karttan sonra Matej Mitroviç, Negredo'nun yerine oyuna dahil oldu. Bu değişikliğin 7 dakika sonrasında Ryan Babel, Oğuzhan'ın pasında topu ağlara gönderdi ve 10 kişi kalan takımını 78. dakikada öne geçirdi.



Bu golden sonra maçın son 12 dakikasında Karabükspor, Beşiktaş kalesinde büyük baskı kurdu ama bir türlü golü bulamadı ve maçtan puansız ayrıldı. Bu dakikalarda Fabri, kalesinde devleşti ve Karabükspor'a geçit vermedi. Torje, Yatabare ve Dany, Karabükspor'da sarı kart gören isimler oldu. Beşiktaş'ta ise iki sarı kart görüp oyun dışı kalan Dusko Tosiç dışında Necip Uysal bir diğer sarı kart gören isim oldu. Beşiktaş bu 3 puanla birlikte maç fazlasıyla puanını 10'a çıkarıp liderlik koltuğuna oturdu. Karabükspor ise ligdeki lik mağlubiyetini aldı ve haftayı 5 puanda kapattı.



MAÇTAN NOTLAR



Süper Lig'in 4. haftasında Kardemir Karabükspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, kadroda revizyona gitti. Deneyimli teknik adam, 3. haftadaki Bursaspor maçına oranla ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Adriano Correia'nın sakatlığı nedeniyle sağ bekte Necip Uysal'a şans veren Güneş, forvette Cenk Tosun'un yerine Alvaro Negredo, orta alanda Atiba Hutchinson'ın yerine Tolgay Arslan, sağ kanatta da Ricardo Quaresma'nın yerine Jeremain Lens'e formayı teslim etti.



Beşiktaş, Kardemir Karabükspor karşısına Fabricio Ramirez, Necip Uysal, Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Anderson Talisca, Ryan Babel, Alvaro Negredo 11'iyle çıktı. Siyah-beyazlı ekipte Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Ricardo Quaresma, Mustafa Pektemek, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Fatih Aksoy, Orkan Çınar, Cenk Tosun ve Utku Yuvakuran yedekler arasında yer aldı.



TARAFTARLARDAN DESTEK



Beşiktaşlı taraftarlar, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'ndaki karşılaşmada takımlarına destek verdi.Tribünde kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi oyunculara sevgi gösterilerinde bulundu.

