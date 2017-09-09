Kadıköy'de üç gol sesi!

FENERBAHÇE - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR



STAT: Ülker

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 20:00

YAYIN: beIN SPORTS 1



FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Neto, İsmail, Josef, Ozan, Dirar, Giuliano, Valbuena, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Napoleoni, Elia, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı



FENERBAHÇE 1 - 2 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR



Maça Fenerbahçe başladı.



GOOOL 2. dakika: Başakşehir öne geçti. Sol köşeden ön direğe kullanılan kornerde, Joseph Attamah kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1



5. dakika: Fenerbahçe atağında sağ kanattan Dirar ortasını yaptı, kaleci Volkan için kolay bir top oldu.



9. dakika: Fenerbahçe atağında De Souza sol kanata uzun oynadı ama savunma topu uzaklaştırdı.



14. dakika: Organzie gelişen Fenerbahçe atağında Isla beletmeden ortasını yaptı, Başakşehir savunması topu kornere gönderdi.



16. dakika: Başakşehir atağında Adebayor sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.



23. dakika: Başakşehir'de Epureanu yaptığı faulun ardından sarı kart gördü.



25. dakika: Ani gelişen Fenerbahçe atağında Valbuena'nın kale içine ortasında kaleci Volkan topun sahibi oldu.



29. dakika: İnanılmaz gol kaçtı. Napoleoni ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya şutunu vurdu ama top kaleyi bulmadı sonrasında Adebayor kale önünde kayarak vurdu ama savunma son anda çizgiden topu kornere gönderdi.



GOOOL 33. dakika: Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Caiçara'nın harika ortasında Adebayor kafayı vurdu, Önce direğe ardından Volkan'a Demirel'e çarpan top ağlarla buluştu.. 0-2



36. dakika: Fenerbahçe atağında İsmail ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan topu kaleci Volkan kurtardı.



39. dakika: Fenerbahçe etkili geldi. Dirar'ın adrese teslim ortasında bomboş pozisyondaki Soldado'nun kafa vuruşunda top üstten auta gitti.



42. dakika: Başakşehir'de zamandan çalan kaleci Volkan Babacan sarı kart gördü.



GOOOL 43. dakika: Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sol kanatta rakibinden sıyrılan Valbuena ortasını yaptı, kaleci Volkan Babacan kalesini terkedip topu tokatlamak istiyor fakat kısa düşen top Nabil Dirar'da kaldı. Kalecinin kalesinde olmadığını gören Nabil Dirar sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-2



İlk yarı sona erdi.





