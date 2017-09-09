Kadıköy'de çirkin olay! Bir anda yerde kaldı

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısı başlamadan önce Volkan Babacan adına talihsiz bir olay yaşandı.



Karşılaşmanın ilk yarısında aut atışlarında ağır hareket ettiği gerekçesiyle tribünlerin sık sık tepkisine maruz kalan Volkan Babacan, ikinci yarı başlamadan önce kalesine geçti. Ancak bu sırada tribünlerden gelen bir su şişesi Volkan Babacan'ın başına isabet etti.



Volkan Babacan, tribünden gelen şişe sonrasında kısa süre yerde kaldı. Kaleci Volkan Babacan'ın ayağa kalkmasının ardından hakem Fırat Aydınus'un düdüğüyle ikinci yarı başladı.

