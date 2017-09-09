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Kadıköy'de 90+3 şoku!

Süper Lig’in 4. haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti

Spor / 09 Eylül 2017 Cumartesi 18:53
Kadıköy'de 90+3 şoku!
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'le karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 2-0 geriden gelip 2-2 beraberliği yakaladığı maçta Kerim Frei'ın 90+2'deki füzesiyle yıkıldı.

Sahadan 3-2 yenik ayrılan Fenerbahçe, 4. hafta 1 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi alarak 5 puanda kaldı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI!

Maçın henüz 85. saniyesinde Emre Belözoğlu'nun kornerden gelen ortasını Attamah kafayla Fenerbahçe ağlarına gönderdi. Konuk ekip bu golle F.Bahçe karşısında 1-0 öne geçti.

ADEBAYOR FARKI 2'YE ÇIKARDI

Medipol Başakşehir, 32. dakikada Emmanuel Adebayor ile farkı ikiye çıkardı. Caiçara'nın kavisli ortasında altıpas çizgisinin gerisinden çok iyi yükselen Emmanuel Adebayor'un yaptığı darbeli kafa vuruşunda top üst direğe, ardından kaleci Volkan'a çarpıp ağlarla buluştu.

DİRAR UMUTLARI YEŞERTTİ

Fenerbahçe, ilk yarının bitimine az bir süre kala Nabil Dirar'ın golüyle devre arasına farkı 1'e indirerek girdi.

Valbuena'nın ortasında kaleci Volkan Babacan'ın kalesini terkedip tokatlamak istediği top kısa düşerek Nabil Dirar'ın önünde kaldı. Kalecinin kalesinde olmadığını gören Nabil Dirar sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla skoru 2-1'e getiren golü attı.

FENERBAHÇE GOLÜ BULDU! CLİCHY'DEN TERS VURUŞ!

Valbuena korneri kullandı. Skrtel kafayı vurdu. Gael Clichy'nin dizine çarpan top yön değiştirerek filelere gitti.

Bu pozisyonda yardımcı hakem Serkan Ok, topa son dokunan ismin ofsayt pozisyonundaki Soldado olduğunu belirterek bayrağını kaldırdı ancak Fırat Aydınus ortaya doğru yöneldi.

Görüş açısı çok iyi olan ve pozisyonu iyi süzen hakem Cüneyt Çakır, yardımcı hakemiyle görüştükten sonra topla oynayan son ismin Clichy olduğunu belirterek golü verdi ve skor 2-2'ye geldi.

90+2'DE KERİM FREİ'DAN İNANILMAZ GOL

Medipol Başakşehir, 90+2. dakikada Kerim Frei ile yeniden öne geçti. Rakip yarı alanda topla buluşan Kerim Frei, 3 rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza yayının biraz gerisinden çok sert bir vuruş çıkardı, top kaleci Volkan Demirel'in bakışları arasında ağlarla buluştu: 2-3.

FenerbahçeMedipol BaşakşehirAbdullah Avcı


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