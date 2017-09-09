Galatasaray'dan transfere 39 milyon 550 bin Euro

Galatasaray, 2017-2018 sezonu yaz transfer döneminde kadrosuna 10 futbolcu kattı. Sarı-kırmızılılar, bu futbolculardan 8 tanesini bonservis bedeliyle transfer etti. Diğer iki futbolcudan birini kiralık olarak diğerini de bonservissiz olarak aldı. Aslan, 10 futbolcuya toplam 39 milyon 550 bin Euro ödedi.



En çok para Belhanda'ya verildi



Bu transfer döneminde Galatasaray, en çok bonservis bedelini Faslı futbolcu Younes Belhanda'ya verdi. Sarı-kırmızılılar, Belhanda için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e 8 milyon Euro verdi. Denayer'i kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray, kulübü Manchester City'e 500 bin Euro ödedi.



Aslan, Fransız kaleci Cedric Carrasso'yu da bonservissiz aldı.



Galatasaray'ın transfer ettiği futbolcuların kulüplerine verdiği bonservis bedelleri şöyle:



Belhanda (Dinamo Kiev): 8 milyon Euro







Ndiaye (Osmanlıspor): 7 milyon 500 bin Euro







Maicon (Sao Paulo): 7 milyon Euro







Fernando (Manchester City): 5 milyon 250 bin Euro



Feghouli (West Ham United FC): 4 milyon 250 bin Euro



Mariano (Sevilla) : 4 milyon Euro



Gomis (Swansea City) : 2 milyon 500 bin Euro



Latovlevici (Kardemir Karabükspor): 550 bin Euro



Denayer (Manchester City): Kiralık



Carrasco (Serbest): Bonservissiz