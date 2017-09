Cenk Ergün'den Arda açıklaması

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, transfer dönemini değerlendirdi.



A Spor'a açıklamalarda bulunan Ergün, "Transfer ettiğimiz oyuncular için mart ayından çalışmalara başlamıştık. Futbol sadece sahanın içinde değil, dışında da oynanan bir oyundur. Igor Tudor'un verdiği rapor, scout ekibimizin yaptığı çalışmalar ve başkanın onayından sonra, bize de transferleri bitirmek düştü" diye konuştu.



Haftanın her günü uçağa bindiğini söyleyen Ergün, "Çok yorucu bir dönemdi ama buna değdi. Galatasaray taraftarını çok mutlu eden bir takım var sahada. Bu büyük bir mutluluk" dedi.



"ASAMOAH GELMEK İSTEDİ, JUVENTUS BIRAKMADI"



Kwadwo Asamoah transferinin perde arkasını anlatan Cenk Ergün, "Sol kanadı güçlendirmek istiyorduk, Asamoah ile ilgilendik, o da bize gelmek istedi. Juventus bize o mevkiye oyuncu alırsak size göndeririz dedi, son güne kadar bekledik ancak olmadı. Asamoah için yeni dönemde de girişimlerde bulunacağız" diye konuştu.



"BURASI ARDA'NIN EVİ"



Transfer döneminde Galatasaray'la sıkça adı anılan Arda Turan hakkında konuşan Ergün, "Arda bana 'Bir gün mutlaka Galatasaray forması giyeceğim' dedi. Burası onun evi. Galatasaray, Arda ve Barcelona, bu dönemde aynı doğrultuda olamadı. Bu üçlü bir türlü bir araya gelemedi" açıklamasında bulundu.



"EN ZORU FEGHOULI'YDİ"



En çok zorlandıkları transferin Sofiane Feghouli olduğunu söyleyen Ergün, "Sorunlar oldu, git geller oldu... Feghouli ile çok önceden anlaşmıştık ama sorun onda değildi. Transfer çok uzadı ama mutlu sona ulaştık" dedi.

Bafetimbi Gomis hakkında da konuşan Cenk Ergün, "Gomis'e 'Buraya gel, golünü at ve yaşa' dedim. Galatasaray'a geldikten sonra bana gelip, 'Az bile demişssin' dedi" diye konuştu.



"DENAYER BURADA OLMAYI SEVİYOR"



Galatasaray'ın Manchester City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Jason Denayer'in Galatasaray'da olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Cenk Ergün, "Geçen sezon da gelmek istedi ancak olmadı. Bu sene de gelmek için takımına baskı yaptı. Bize çok katkıda bulunacak" değerlendirmesinde bulundu.



"YERLİ OYUNCU DA ARAŞTIRDIK"



Son olarak yabancı sınırı tartışmaları hakkında konuşan Ergün, "Tartışmak güzeldir. Tartışma olacak ki, bir düşünce oluşsun. Bu sene ve önümüzdeki seneki kurallar belli. Yabancı sınırı 14'e yükseldikten sonra birçok oyuncu Avrupa'ya gitti. Biz de bu sınırları aşalım artık" diye konuştu.



Transfer döneminde yerli oyuncu araştırması da yaptıklarını söyleyen Ergün, "Yerli isimleri de araştırdık ancak U17'deki gençlerimizi kullanmanın daha iyi olacağına karar verdik. Onlar da yavaşça bu takıma dahil olacaklar" ifadelerini kullandı.



Taraftarın kendisini Roma Sportif Direktörü Monchi'ye benzetmesi hakkında da görüş bildiren Cenk Ergün, "Monchi ile tanışıklığımız var. Kendisiyle fiziksel olarak benzediğimiz için insanlar benzetiyor herhalde" dedi.