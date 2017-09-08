Vincent Janssen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Tottenham'dan Vincent Janssen'i kiraladı. 23 yaşındaki golcü futbolcu saat 12.30'da İstanbul'da olacak.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
'Kulübümüz, Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur ve Hollanda Milli Takımı'nın forvet oyuncusu Vincent Janssen'in kiralanması konusunda, oyuncunun kendisi ve kulübü ile prensip olarak anlaşmaya varmıştır.
23 yaşındaki golcü oyuncu, bugün saat 12:30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelecek ve görüşmelere İstanbul'da devam edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.'
Vincent Janssen kimdir?
Doğum tarihi: 15 Haziran 1994 (23 yaşında)
Doğduğu il: Heesch / Hollanda
Boyu: 1,85 m
Uyruğu: Hollanda
Mevki: Forvet - Santrfor
Ayak: Sol ayak
Güncel piyasa değeri: 13,00 milyon €
Oynadığı takımlar: Feyenoord U19, Almere City, AZ Alkmaar, Tottenham
Performans: 178 maç 76 gol 23 asist