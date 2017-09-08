Beyaz Gazete Ana Sayfa

Vincent Janssen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Tottenham'dan Vincent Janssen'i kiraladı. 23 yaşındaki golcü futbolcu saat 12.30'da İstanbul'da olacak.

Spor / 08 Eylül 2017 Cuma 10:26
Vincent Janssen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

'Kulübümüz, Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur ve Hollanda Milli Takımı'nın forvet oyuncusu Vincent Janssen'in kiralanması konusunda, oyuncunun kendisi ve kulübü ile prensip olarak anlaşmaya varmıştır.

23 yaşındaki golcü oyuncu, bugün saat 12:30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelecek ve görüşmelere İstanbul'da devam edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.'




Vincent Janssen kimdir?

Doğum tarihi: 15 Haziran 1994 (23 yaşında)
Doğduğu il: Heesch / Hollanda
Boyu: 1,85 m
Uyruğu: Hollanda
Mevki: Forvet - Santrfor
Ayak: Sol ayak
Güncel piyasa değeri: 13,00 milyon €
Oynadığı takımlar: Feyenoord U19, Almere City, AZ Alkmaar, Tottenham
Performans: 178 maç 76 gol 23 asist

Tottenham HotspurFenerbahçeHollandaFeyenoordAtatürk


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar