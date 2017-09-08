Trabzonspor, Sosa'yı KAP'a bildirdi

Jose Sosa Türkiye'ye geri döndü...



Daha önce ülkemizde Beşiktaş forması giyen ve siyah-beyazlı takımda şampiyonluk yaşayan Sosa, Trabzonspor ile anlaştı.



BEŞİKTAŞ 7.5 MİLYON EUROYA SATMIŞTI

Arjantinli yıldız 2016-2017 sezonunun başında 7.5 milyon euro karşılığında İtalyan devi Milan'a transfer olmuştu.



İtalya'da aradığını bulamayan Sosa Türkiye'ye dönme kararı aldı. Yıldız futbolcu bu kez Trabzonspor formasını terletecek.



KAP'A BİLDİRİLDİ

Bordo-mavili kulüp, Sosa ve kulübü Milan ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.



İşte yapılan açıklama:



AC Milan kulübünün profesyonel futbolcusu Jose Ernesto Sosa'nın kulübümüze transferi konusunda AC Milan ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.

