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Trabzonspor, Sosa'yı KAP'a bildirdi

Trabzonspor yönetimi, Milan forması giyen Jose Sosa ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı.

Spor / 08 Eylül 2017 Cuma 10:30
Trabzonspor, Sosa'yı KAP'a bildirdi

Jose Sosa Türkiye'ye geri döndü...

Daha önce ülkemizde Beşiktaş forması giyen ve siyah-beyazlı takımda şampiyonluk yaşayan Sosa, Trabzonspor ile anlaştı.

BEŞİKTAŞ 7.5 MİLYON EUROYA SATMIŞTI
Arjantinli yıldız 2016-2017 sezonunun başında 7.5 milyon euro karşılığında İtalyan devi Milan'a transfer olmuştu.

İtalya'da aradığını bulamayan Sosa Türkiye'ye dönme kararı aldı. Yıldız futbolcu bu kez Trabzonspor formasını terletecek.

KAP'A BİLDİRİLDİ
Bordo-mavili kulüp, Sosa ve kulübü Milan ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İşte yapılan açıklama:

AC Milan kulübünün profesyonel futbolcusu Jose Ernesto Sosa'nın kulübümüze transferi konusunda AC Milan ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.

MilanTrabzonsporJose Ernesto Sosa


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