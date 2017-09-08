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Sosa, İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Arjantinli futbolcuyu, havalimanında bir grup taraftar karşıladı.

Spor / 08 Eylül 2017 Cuma 12:16
Sosa, İstanbul'a geldi
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Trabzonspor'un transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Arjantinli futbolcu Jose Ernesto Sosa, İstanbul'a geldi.

İtalya'nın Milano kentinden kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 32 yaşındaki orta saha oyuncusunu, bir grup bordo-mavili taraftar karşıladı.

Taraftarların coşkulu bir şekilde sevgi gösterilerinde bulunduğu Sosa, tezahüratlar eşliğinde havalimanından ayrıldı.

Sosa'nın öğleden sonra Trabzon'a gitmesi bekleniyor.



- Kariyeri

Kariyerine Arjantin'nin Estudiantes ekibinde başlayan Sosa, Avrupa'da Bayern Münih, Napoli, Metalist Kharkiv ve Atletico Madrid'de forma giydikten sonra 2014-2015 sezonu öncesinde Beşiktaş'a transfer oldu.

Siyah-beyazlı takımda oynadığı iki sezonda 78 resmi maçta 14 kez ağları havalandıran Arjantinli futbolcu, bir kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Jose Sosa, 2016-207 sezonu öncesinde Beşiktaş'tan 7,5 milyon avro bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Milan'a gitti. Arjantinli futbolcu, geçen sezon Milan'da çıktığı 19 resmi müsabakada gol atmayı başaramadı.

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