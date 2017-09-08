Trabzonspor'un transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Arjantinli futbolcuyu, havalimanında bir grup taraftar karşıladı.
Trabzonspor'un transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Arjantinli futbolcu Jose Ernesto Sosa, İstanbul'a geldi.
İtalya'nın Milano kentinden kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 32 yaşındaki orta saha oyuncusunu, bir grup bordo-mavili taraftar karşıladı.
Taraftarların coşkulu bir şekilde sevgi gösterilerinde bulunduğu Sosa, tezahüratlar eşliğinde havalimanından ayrıldı.
Sosa'nın öğleden sonra Trabzon'a gitmesi bekleniyor.
- Kariyeri
Kariyerine Arjantin'nin Estudiantes ekibinde başlayan Sosa, Avrupa'da Bayern Münih, Napoli, Metalist Kharkiv ve Atletico Madrid'de forma giydikten sonra 2014-2015 sezonu öncesinde Beşiktaş'a transfer oldu.
Siyah-beyazlı takımda oynadığı iki sezonda 78 resmi maçta 14 kez ağları havalandıran Arjantinli futbolcu, bir kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
Jose Sosa, 2016-207 sezonu öncesinde Beşiktaş'tan 7,5 milyon avro bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Milan'a gitti. Arjantinli futbolcu, geçen sezon Milan'da çıktığı 19 resmi müsabakada gol atmayı başaramadı.