Lena Erdil Danimarka'da zirve için mücadele edecek

Quita-Offringa'yı geçerek son ayak öncesinde avantaj elde etmeye çalışacak.



Uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden Lena Erdil, 2017 yılında elde ettiği başarılı sonuçları sürdürmek istiyor. Türkiye Slalom Ligi'nde 4 ayağın 3'ünü kazanan, Türkiye Şampiyonası'nı da kimseye kaptırmayan Lena, 9-14 Eylül tarihleri arasında Danimarka'nın Hvide Sande şehrinde PWA Dünya Turu'nun üçüncü ayağına çıkacak. Kadınlar slalom kategorisinde mücadele edecek Lena, Güney Kore ayağını ikinci, Japonya'yı ise üçüncü sırada bitirmişti.



Kariyerinde iki IFCA Rüzgar Sörfü Slalom Dünya Şampiyonu apoleti de bulunan başarılı sporcu, sporun en prestijli turnuvası PWA Dünya Turu'nda ise 2014 ve 2016 yılında dünya ikincisi olurken, 2012 ile 2015'te de dünya üçüncülüğü elde etmişti.



Quita-Offringa ile kapışacak



Lena'nın birincilik kovalacağı yarışta rüzgar sörfünde rekabet ettiği Arubalı Sarah-Quita Offringa da ter dökecek. Sörfün önemli isimlerinden olan Offringa, PWA World Tour'un slalom kategorisindeki son ayak öncesinde Lena'nın 30 puan önünde yer alıyor. Lena 1970, Sarah ise 2000 puanda bulunuyor. Türkiye Şampiyonası'nda zirveyi kaptırmayan Erdil, dünyada da kalitesini daha önce kanıtlamıştı. Başarılı sporcu, geçen sene Hvide Sande'deki mücadeleleri üçüncü tamamlamıştı. Tecrübe edinen Lena, 21-26 Kasım tarihleri arasında Yeni Kaledonya'daki mücadelelerde şampiyonluğunu ilan etmenin amacında.