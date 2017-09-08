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Galatasaray, Carrasso'yu KAP'a bildirdi

Galatasaray, Fransız kaleci Carrasso’nun transferini KAP’a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp bu transfer için oyuncuya 600 bin Euro ödeyecek.

Spor / 08 Eylül 2017 Cuma 14:28
Galatasaray, Carrasso'yu KAP'a bildirdi

Sarı-kırmızılı kulübünün Carraso transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Cedric Pascal Regis Carrasso ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2017-2018 futbol sezonu için net 600 bin Euro sabit transfer ücreti karşılığında anlaşılmıştır. Ayrıca futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için 5 bin Euro prim ödenecektir. Oyuncunun görev almadığı veya kadroda bulunmadığı TFF Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakaları için ise takımın alacağı her bir puan için bin 250 Euro prim ödenecektir."

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