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Galatasaray Arda'yı 2 yıllığına kiraladı

Katalan RAC1 radyosuna göre Barcelona, Arda Turan'ı iki yıl kiralık olarak Galatasaray'a gönderiyor.

Spor / 08 Eylül 2017 Cuma 01:35
Galatasaray Arda'yı 2 yıllığına kiraladı

Türkiye Süper Lig'de transferin son gününe girildiği saatlerde Barcelona merkezli RAC1 gece yarısında Arda Turan bombasını patlattı.

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu yakınlığıyla bilinen Katalan Radyo'sunun haberine göre; Barcelona, Arda Turan'ın 2 yıllığına Galatasaray'a kiralanmasına evet dedi.

G.Saray herhangi bir bonservis bedeli ödemeden A Milli Takım'ın kaptanını yeniden kadrosuna katmış olacak.
2015'te Barcelona'nın 34 milyon euro ödeyerek Atletico Madrid'den transfer ettiği Arda Turan'la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberde ayrıca, dün sakatlandığı için 2 gün antrenmana çıkmayacağı açıklanan Arda'nın aslında transfer görüşmeleri için izin aldığı belirtildi.
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