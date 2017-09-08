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Fenerbahçe'nin yeni transferi Janssen, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe’nin İngiliz ekibi Tottenham’dan kiraladığı Hollandalı oyuncu Vincent Janssen, öğle saatlerinde İstanbul’a geldi.

Spor / 08 Eylül 2017 Cuma 13:27
Fenerbahçe'nin yeni transferi Janssen, İstanbul'a geldi

Sarı-lacivertli kulübün kiralanması konusunda kendisi ve kulübü ile prensip olarak anlaşmaya vardığı, Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur ve Hollanda Milli Takımı'nın forvet oyuncusu Vincent Janssen'i taşıyan uçak bugün 12.30'da Atatürk Havalimanı'na indi.

Kulüp yetkililerinin karşıladığı oyuncu, güvenlik görevlileri eşliğinde havalanından ayrıldı. 23 yaşındaki oyuncu, havalimanında FB TV'ye yaptığı açıklamada, “Öncelikle çok mutluyum. Böyle bir fırsat gelir gelmez, buraya gelmek istedim. Benim için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum” dedi.

Taraftara da mesaj veren Vincent Janssen, “Bu güzel kulübe geldiğim için çok mutluyum. Burada birçok başarı elde etmek için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.

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