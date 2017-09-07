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Volkan Şen Trabzonspor'da

Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Volkan Şen Trabzonspor ile anlaşmaya vardı.

Spor / 07 Eylül 2017 Perşembe 15:48
Volkan Şen Trabzonspor'da

İsmi Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Volkan Şen eski takımı Trabzonspor ile yeniden anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Volkan Şen transferin bitimine 1 gün kala Trabzonsporlu oldu. Son iki sezondur Fenerbahçe forması giyen Milli Futbolcu daha önce 2011-2014 yılları arasında bordo-mavili formayı giymişti.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 3 asist yapabilmişti.

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