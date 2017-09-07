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Osmanlıspor'dan Ankaragücü'ne destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Osmanlıspor’un toplam 10 milyon 350 bin TL değerindeki 4 futbolcusunu, Ankaragücü’nün şampiyon olabilmesi için, hiçbir bedel talep etmeden Ankaragücü’ne kiralık olarak verdiğini açıkladı.

Spor / 07 Eylül 2017 Perşembe 17:23
Osmanlıspor'dan Ankaragücü'ne destek

TFF 1. Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü'nün son 4 transferini Twitter hesabından duyuran Gökçek, futbolcuların; Mehmet Umut Nayir, Lukas Szukala ve Tonia Tisdell, kalecinin ise Santiago Mele olduğunu bildirdi. Gökçek'in, piyasa değerleri toplam 10 milyon 350 bin TL'yi bulan futbolcuların fotoğraflarını ve bireysel değerlerini de paylaşarak attığı tweetler şöyle:

“Osmanlıspor Ankaragücü'nün şampiyon olması için 4 futbolcusunu herhangi bir bedel talep etmeden Ankaragücü'ne kiralık olarak verdi. Umut Nayır... Santrofor... Piyasa değeri 4.1 milyon TL. Lukas Szukala... Piyasa değeri 850.000 TL. Tonia Tisdell... Piyasa değeri 1.300.000 TL. Santiago Mele... Uruguay'ın kalecisi Muslera'nın varisi olarak gösteriliyor... Osmanlıspor'a 4.1 milyon TL'ye malolmuş...”

Mele'nin muhteşem kurtarışlarını da paylaştı

Gökçek, futbolcuların isimlerini açıklamasının ardından, kaleci Santiago Mele'nin muhteşem kurtarışlarının yer aldığı videoyu da “Mele'yi seyretmek ister misiniz?” mesajıyla birlikte takipçileriyle paylaştı.

TwitterSantiagoŞampiyon


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