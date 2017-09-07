Le Guen'den 'Volkan Şen' açıklaması

Süper Lig’in 4. haftasında sahasında karşılaşacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlılarda, Teknik Direktör Paul le Guen, sabah antrenmanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli takım arasını çok iyi değerlendirdikleri belirten Le Guen, “Milli takım periyodu özel bir periyottur. Bizden de ülkelerinin milli takımlarına giden bir çok oyuncumuz oldu, onlar adına gerçekten mutluyum. Aynı zamanda sakatlanmadan geri döndükleri için de mutluğum arttı. Şu anda takım olarak önümüzdeki Akhisar Belediyespor maçına konsantre olmak zorundayız. Pazar günü önemli bir maç oynayacağız. Zor bir maç olacak. Son zamanlarda Akhisar Belediyespor’a karşı zor durumumuz olduğunu biliyorum. Buna son vermeye çalışacağız” dedi.



"UYUM SÜRECİNİ ATLATTIK"



Her zaman daha iyiye gideceklerini ifade eden Le Guen, "Birçok yeni oyuncu takıma katıldı.



Uyum süreci yaşadılar. Ancak şimdi uyum sürecini atlattılar. Takım olarak Milli maçlar arasında çok iyi çalıştık. Akhisar’a karşı zor maçlar oynadığımızı, onların da geçtiğimiz sezonun sonunda iyi bir seri yakaladığını biliyorum. Biz takım olarak alçak gönüllü olmalıyız. Ben iyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum. Tabiki bu maçta da Alanyaspor maçındaki gibi tribün desteğine ihtiyacımız olacak" diye konuştu.



"VOLKAN ŞEN İYİ OYUNCU"



Transferde adı geçen Volkan Şen’e ilişkin soruları da yanıtlayan Fransız çalıştırıcı, "İyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. Ben kulübün patronu değil, sadece teknik direktörüyüm. Başkan da benim hangi oyuncuları istediğimi biliyor. Volkan Şen’i tanıyorum. Ancak kulüple yapılan görüşmelerin bütün detaylarını bilmiyorum. Bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz" açıklamasını yaptı.



"ZEMİN ŞU AN ÇOK GÜZEL"



Stadyumun zemine ilişkin de görüşlerini bildiren Le Guen, sözlerini şöyle tamamladı:



"Zeminin yapılması, hibritleme işleminin bitmesi konusunda çok mutluyum. Çünkü oyuncularımızdan beklentilerimiz hem bizim, hem yönetimin, hem de taraftarlarımızın beklentileri yüksek. Bu beklentiler için onların da iyi bir zeminde oynaması lazım. Stadın zemini geçtiğimiz cumartesi günü ziyaret etme imkanı buldum. Onlarda çalışmaları bitirmek üzereydiler. O haliyle bile zemin Alanyaspor maçından çok daha iyiydi. Güzel bir zeminde, güzel bir maç olacak."



