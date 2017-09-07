Eto'o'dan neşeli antrenman

Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarını Atilla Konuk Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Kırmızı-beyazlılarda maç eksiği olan oyuncuların form tutması için akşam U21 takımı ile hazırlık maçı oynanacağı ve bu nedenle takımın ikiye ayrıldığı öğrenildi. Sabah antrenmanına, Eto’o, Boffin, Enes, Ferhat, Sakıb, Yekta, Maicon, Celutska, Diego, Charles, El Kabir, Djuoruo, Aydın, Salih katıldı.



Sakatlığı bulunan Zeki, Sandro ve hasta olan Nasri antrenmanda yer almadı.



Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman koşu ve ısınmayla başladı.



Kondisyon, top kapma ve pas çalışmasının ardından kırmızı-beyazlılar sınırlı alanda taktik oyun oynadı. Takım kaptanı Samuel Eto’o bir hayli neşeli olduğu görüldü.



Takım arkadaşlarıyla şakalaşan Eto’o ile Rıza Çalımbay’ın bir süre görüştüğü görüldü.



Eto’o yaptığı bir açıklamada takımda hak ettiği değeri görmediğini belirterek, ayrılık mesajı vermişti.